Αποκλειστικό: Η κυβέρνηση ήξερε για νεκρό στο Μάτι 4 ώρες πριν το σόου στην TV

14/01/19 • 22:28 | UPD 14/01/19 • 22:29 Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Δέσποινα Κονταράκη, Αναστασία Βαμβακά, Μίλτος Σακελλάρης

Ο Ελεύθερος Τύπος αποκαλύπτει τις απομαγνητοφωνήσεις των επικοινωνιών αξιωματικών της πυροσβεστικής και των πολιτών προς το «199»

Οι υπουργοί ήξεραν για τους νεκρούς στο Μάτι, ο πρωθυπουργός… ξέχασε. Επισήμανση γνωστή τις τελευταίες… 174 ημέρες, αλλά οι εκθέσεις απομαγνητοφωνήσεων των επικοινωνιών αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος και πολιτών που καίγονταν προς τον τηλεφωνικό αριθμό 199, επικυρώνουν ακόμη περισσότερο την κρατική ανυπαρξία και αμνησία!

Στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 2018 στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας για την πυρκαγιά στο Μάτι που άφησε πίσω της 100 νεκρούς, επισυνάφθηκαν οι εκθέσεις εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης που είχε παραγγείλει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Μέρος αυτών των σημαντικών «πύρινων» συνδιαλέξεων δημοσιοποιεί ο Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής, μέσω των οποίων αναδεικνύεται, μεταξύ άλλων, ότι από τις 19:51:04 τη «μαύρη» Δευτέρα η Πυροσβεστική γνώριζε τον… πρώτο νεκρό, ενώ το ημερολόγιο του Λιμενικού Σώματος, που συντάχθηκε τουλάχιστον μία μέρα μετά την τραγωδία, κατέγραψε το δικό του νεκρό στις 19:55, παρότι το αρχικό σήμα Λιμεναρχείου Ραφήνας έκανε λόγο για 19:08…

Ωστόσο, περισσότερες από 3 ώρες μετά (23.40) το κυβερνητικό επιτελείο με τον αρχηγό και τον υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος ενημέρωναν τον πρωθυπουργό πως έγινε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό χωρίς να κάνουν λόγο για νεκρούς, στήνοντας επικοινωνιακό σόου πάνω στις στάχτες.

Συνομιλίες επίκλησης Τόσκα και Σκουρλέτη

Σε αυτές τις απομαγνητοφωνήσεις εμφανίζονται στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, διαβιβάζοντας σε συναδέλφους τους να επικαλούνται… απαιτήσεις ή παραινέσεις των υπουργών Νίκου Τόσκα και Πάνου Σκουρλέτη, χωρίς προς το παρόν να μπορεί να επιβεβαιωθεί αν ήταν αληθινές ή απλά τις επικαλούνταν για την ταχύτητα της ενημέρωσής τους. Επισημαίνεται πως στις εκθέσεις απομαγνητοφωνήσεων δεν αναφέρονται τα ονόματα των προσώπων που συνομιλούν.

Ενδεικτικές είναι κάποιες από τις παρακάτω:

19:18:17

Γυναίκα: Λοιπόν εεε, λοιπόν να σου πω λίγο κάτι, τα δίνω στο διοικητή, έχει ζητήσει ο αρχηγός (Σωτήρης Τερζούδης) για οκτώ πυρκαγιές αναλυτική κατάσταση δυνάμεων και ωρύεται εδώ πέρα να τα δώσει στον υπουργό (Νίκο Τόσκα) και στον κύριο Σκουρλέτη, ό,τι μπορείτε κάντε, ευχαριστώ.

19:50:44

Ανδρας: Δεν είναι εντολή υπουργού, να ενισχύσουμε.

Γυναίκα: Τον καβαλάρη μού λέει, στείλε μου λέει εναέριο δεν μπορώ θα μου φύγει.

Ανδρας: Σου λέω, είναι, Μαρία μου, θα τον πάρω να του το πω, ε; Οχι MOTOR OIL, για τον Καβελάρη, ο Κλ…, θα του φύγει, δεν μπορεί να την κρατήσει.

Γυναίκα: Σε επαφή στο τηλέφωνο να του το δώσετε.

Ανδρας: Με ακούς;

Γυναίκα: Ναι.

Ανδρας: Μαρία, είναι εντολή του υπουργού να…

Γυναίκα: Αμα ξαναπάρει τηλέφωνο, θα του το πω.

19:45:11

Ανδρας: Μάλιστα, το Αφροδίτη Τατοΐου που είναι στον Κάλαμο ζητάει ενισχύσεις από αέρα.

Γυναίκα: Εντάξει, κ. διοικητά; Περιμένω να μου πείτε.

Άνδρας: Εεε, περίμενε λιγάκι, γιατί τώρα όλα τα έχουμε ρίξει με εντολή του υπουργού επάνω…

Γυναίκα: Στο Νταού, ε;

Ανδρας: Στο Νταού.

Γυναίκα: Ζητάει ενισχύσεις τώρα αυτός.

Ανδρας: Ορίστε;

Γυναίκα: Ζητάει ενισχύσεις.

Ανδρας: Ναι, κάτσε, μα δεν έχουμε.

Γυναίκα: Το ξέρω.

Ανδρας: Πού να τα βρούμε; Οχι, δεν έχουμε.

17:48:02

Γυναίκα: Ορίστε.

Ανδρας: Ηρθε κάτω ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ο Σκουρλέτης.

Γυναίκα: Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ;

Ανδρας: Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.

Γυναίκα: Σκουρλέτης, να ανέβει πάνω τώρα.

Ανδρας: Ανεβαίνει, ανεβαίνει, ανεβαίνει.

Νεκροί επικοινωνίας και ημερολογίου

Ο πρώτος επιβεβαιωμένος νεκρός για το Πυροσβεστικό Σώμα, μέσω διαβίβασης, αλλά και του Λιμενικού Σώματος, μέσω… καθυστερημένου ημερολογίου, εμφανίζεται σε απομαγνητοφωνήσεις και έγγραφα της δικαστικής έρευνας ως εξής:

19:51:04

Ανδρας 1: Μη μιλάτε λίγο.

Ανδρας 2: Λεωφόρο Δημοκρατίας 107.

Ανδρας 1: Στο Κόκκινο Λιμανάκι δίπλα, υπάρχει νεκρό άτομο μέσης ηλικίας στην άκρη του δρόμου.

Ανδρας 2: Τι υπάρχει;

Ανδρας 1: Νεκρό άτομο μέσης ηλικίας στην άκρη του δρόμου.

Ανδρας 2: Ο … σ’ το είπε;

Ανδρας 1: Ναι, ναι, με τον ίδιο μίλησα. Ζητάει επειγόντως ασθενοφόρο και οχήματα.

Την ίδια ώρα στο απόσπασμα ημερολογίου συμβάντων του κέντρου επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, που συντάχθηκε μία μέρα μετά την τραγωδία, αναγράφεται:

19:55: Τηλεφωνική καταγγελία από πολίτη ότι στην περιοχή όπου βρίσκεται το μπαράκι Κάβος υπάρχει καμένο παιδί και γυναίκα. Αμεση ενημέρωση Λιμενική Αρχή Ραφήνας (κ. λιμενάρχη) για μετάβαση πλωτού προς συνδρομή.

Κλήσεις πολιτών

Στις 17:55 το κέντρο της Πυροσβεστικής δέχεται κλήση για τα δεκάδες εγκλωβισμένα οχήματα στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου για τη φωτιά στην Κινέττα. Εκεί γίνεται λόγος για τη φωτιά στη Διώνη, η οποία όμως είναι Μάτι!

«Οχι, δεν έχω κάτι. Η φωτιά που έχω προς τα εκεί είναι στη Διώνη μόνο. Πάρε μια κατσαρόλα και βάλε το κεφάλι», λέει ο πυροσβέστης σε έναν άνδρα που έχει καλέσει, ο οποίος ενώ επιμένει ακούει την απάντηση: «Δεν έχω κάτι, σου είπα, κύριε, δεν έχω φωτιά εγώ εκεί πάνω, δηλαδή από τον καπνό κινδυνεύουνε;». Η φωτιά βέβαια εκείνη την ώρα έχει κατακάψει τον Νέο Βουτζά.

Οι απομαγνητοφωνήσεις των απεγνωσμένων κλήσεων πολιτών προς την Πυροσβεστική σοκάρουν:

17:55

(σ.σ.: συνωστισμός στους δρόμους και η Πυροσβεστική δεν ξέρει τίποτα)

– Πολλά οχήματα εγκλωβισμένα.

– Ναι.

– Είναι ρεύμα, κάτσε να δω, προς Αθήνα.

– Ναι.

– Ηταν και μία έγκυος εκεί πέρα.

– Κινδυνεύουν από τη φωτιά ή από το καπνό;

– Είπε ότι πλησιάζει η φωτιά στην Εθνική και μου έλεγε ότι σε μισή ώρα το πολύ θα μας έχει κάψει, τέτοιο πράγμα.

– Σε έχουν πάρει μήπως, μπορείς να ψάξεις σε κάρτα να δεις αν σε έχουν πάρει για το Μάτι, την κατασκήνωση προσκόπων;

– Μαζί;

– Μάτι, Μάτι, Νέα Μάκρη.

– Οχι, δεν έχω κάτι φωτιά, που έχω προς τα εκεί, είναι στη Διώνη μόνο.

– Πάρε μια κατσαρόλα και βάλε στο κεφάλι.

– Στη, στο Νέο Βουτζά, δηλαδή εκεί πιο πάνω, προς τη Νέα Μάκρη, δεν έχω κάτι. Με ακούς;

– Ναι, σε ακούω.

– Δεν βλέπω κάτι προς τα πάνω, στη Νέα Μάκρη, σου έχουν πει ότι έχει φωτιά;

– Δεν έχει, εεε, λέει ότι είναι επικίνδυνο, θέλει να δει αν το ανακοινώσουν ή όχι.

– Δεν έχω κάτι σου ’πα, κύριε, δεν έχω φωτιά εγώ εκεί πάνω, δηλαδή τι, από καπνό αν κινδυνεύουν.

– Ναι, θέλουν.

– Ολη η Αττική είναι γεμάτη από καπνό. Να πάνε πού…

– Αν μπορούν, αν χρειάζονται εκκένωση, θέλουν να δουν.

– Δεν είναι η φωτιά. Η κατασκήνωση κοντά στη Νέα Μάκρη είναι;

– Ναι.

– Η φωτιά είναι πολύ ψηλά. Είναι στον Νέο Βουτζά.

17:59

Γυναίκα: Κύριε ρ… είστε στον αέρα;

Ανδρας: Είμαι ο … έχω κάνει υδροληψία και είμαι στην Παλλήνη.

Γυναίκα: Ααα, ακούστε λίγο, θα πάτε άμα είναι, θα πάτε στο, στα διυλιστήρια της Μotor Οil, διόδια Καλαμακίου, στον ισθμό κοντά.

Ανδρας: Αλλά τώρα έχω νερό να πάω να κάνω «aboard», να φύγω από δω; «You gone this side do the drop and then removing to Ελευσίνα … the all fire».

Γυναίκα: Δεν θα πάτε στην παλιά φωτιά, θα πάτε σε μια άλλη φωτιά, θα σας δώσω.

Ανδρας: Ναι, ναι, ναι, να πάρουνε, καταλάβουνε, προσπαθούμε… να πάμε εγώ και θα τα βρούμε μετά αυτά.

Γυναίκα: Ωραία να σας δώσω εγώ άμα είναι τις συντεταγμένες.

Ανδρας: Side to a drop and then we moving to another fire, οκ, για πείτε μου τώρα.

Γυναίκα: Λοιπόν συντεταγμένες είναι δεκαεφτά, πενήντα πέντε, εβδομήντα ένα.

Ανδρας: Μισό λεπτάκι, τώρα, ακούω Αφροδίτη Ανδραβίδας, τον Αρη Αθηνών, ελήφθη θα κάνουμε τη βολή και μετά μας κάνουνε εκτροπή για τα διόδια έξω προς τη Μotor Οil, για πείτε μου τώρα.

Σωτήρης Τερζούδης: «Η κινητοποίηση ήταν άμεση»

Ο πρώην αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος σε υπόμνημα 94 σελίδων έγγραφων εξηγήσεων αναφέρει χαρακτηριστικά: «…Οι εντολές της ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος (αρχηγού) εξαντλούνται στην εντολή αμοιβαίας υποστηρίξεως από έτερη Περιφερειακή Διοίκηση και δεν δύνανται ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο αφορούν στην επιλογή των πυροσβεστικών οχημάτων. Μετά ταύτα η κινητοποίηση των επίγειων δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος ήταν άμεση και με δεδομένο ότι τα περιπολικά πυρόσβεσης τα οποία είχαν διαταχθεί να μεταβούν στο συμβάν της Κινέττας καλύφθηκαν από έτερα οχήματα εθελοντικών ομάδων, δεν μπορεί να γίνει λόγος για καθυστέρηση, πολλώ δε μάλλον φυσιολογική, όπως χαρακτηρίζεται από τον διορισθέντα πραγματογνώμονα, ο οποίος για να καταλήξει στο συμπέρασμα αυτό προβαίνει στην παραδοχή ότι “εάν τα οχήματα ήταν στην αρχική τους θέση η απόκριση στο συμβάν θα ήταν ταχύτερη (4-5 λεπτά χρόνο άφιξης) με τον επαγγελματισμό που διακατέχει τους Έλληνες πυροσβέστες”»…

«Είναι αδιάφορη και νομικά μη σημαντική η -προσδιορισθείσα και όλως υποθετική- αναφορά του διορισθέντος πραγματογνώμονα διαφορά των πέντε λεπτών καθόσον ουδεμία γνώση των συγκεκριμένων οχημάτων που μετακινήθηκαν είχε, ούτε μπορούσε να έχει ο αρμόδιος κατά νόμον αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, που έδωσε εντολή για τη μετακίνηση οχημάτων προς ενίσχυση στην πυρκαγιά της Κινέττας και ουχί των συγκεκριμένων οχημάτων ΠΣ 3527 και ΜΑΚΡΗ 30. Ούτε άλλωστε μπορούσε να είχε γνώση της συγκεκριμένης πυρκαγιάς στο Νταού Πεντέλης που εκδηλώθηκε σε χρόνο μεταγενέστερο της εντολής μετακινήσεώς τους, αφού ουχί μόνον η συγκεκριμένη περιοχή, αλλά πλείστες όσες είχαν χαρακτηρισθεί ως κατηγορίας κινδύνου 4».

