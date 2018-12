«Κρανίου τόπος» Εξάρχεια και Θεσσαλονίκη από τα επεισόδια μετά τις πορείες για τον Γρηγορόπουλο [εικόνες & βίντεο]

Γης μαδιάμ έγινε Εξάρχεια και Θεσσαλονίκη από τα επεισόδια της Πέμπτης το βράδυ από κουκουλοφόρους μετά τις πορείες για τη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Σε 66 προσαγωγές προχώρησε, συνολικά, η αστυνομία για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στην Αθήνα, στις συγκεντρώσεις και πορείες για τα δέκα χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, ενώ στη συνέχεια οι 13 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Παράλληλα, τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, που διακομίστηκαν στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών και ένας πολίτης, στην πλατεία Εξαρχείων, ο οποίος επίσης διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

«Εχτισαν» οδοφράγματα και… κάστρο στο κέντρο των Εξαρχείων. «Πορθητής» για άλλη μία φορά ο Αίαντας, που για δεύτερη φορά επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έριξε τα αντιεξουσιαστικά «τείχη» και έσβησε την όποια καταστροφική διάθεση των αντιεξουσιαστών. [Διαβάστε εδώ σχετικά]

Περίπου 150 κουκουλοφόροι, υπό την πίεση των κλειστών θυρών του Πολυτεχνείου και το «ανέβασμα» των αστυνομικών δυνάμεων στην οδό Μπόταση, αποφάσισαν να μη συμμετάσχουν στην πορεία μνήμης της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και προχώρησαν σε… έργα πνοής «εικαστικών παρεμβάσεων» στην περιοχή των Εξαρχείων. [Διαβάστε εδώ σχετικά]

Σκαλωσιές, συρματοπλέγματα, μεταλλικοί τσίγκοι, καδρόνια στήριξης, κάδοι απορριμμάτων και… ψυγεία αποτελούσαν δύο από τα οδοφράγματα ύψους 2 μέτρων που είχαν στηθεί στη συμβολή της οδού Τοσίτσα με τις Νοταρά και Σπύρου Τρικούπη, αλλά και μικρότερα στους κάθετους δρόμους.

Εκεί οχυρώθηκαν οι κουκουλοφόροι όπου έσπαγαν τις προσόψεις κτιρίων δημιουργώντας πολεμοφόδια, κατασκεύαζαν βόμβες μολότοφ, ενώ φέρεται να είχαν καταλάβει κτίριο που στεγάζονται υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού στην οδό Σπύρου Τρικούπη. Από εκεί ξεκίνησαν τις εκδηλώσεις επιθέσεων, με βόμβες μολότοφ, πέτρες, μάρμαρα και φωτοβολίδες ευθείας βολής εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, που απαντούσαν με ρίψεις δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης.

Την ίδια ώρα, κουκουλοφόροι κατέλαβαν ταράτσες κτιρίων στην οδό Στουρνάρη, κάνοντας… παρκούρ από τη μία στην άλλη, όπως είχε συμβεί το 2014, και εκτόξευαν αντικείμενα και βόμβες μολότοφ. Οι κινήσεις τους καταγράφονταν από τις θερμικές κάμερες των ελικοπτέρων της Ελληνικής Αστυνομίας και drones, κατευθύνοντας τις επίγειες αστυνομικές δυνάμεις.

Η αρχή των εντάσεων στην περιοχή των Εξαρχείων ξεκίνησε στις 17:00 με τις πρώτες φωτιές σε οδοφράγματα. Λίγο αργότερα ξεκινούσε η πορεία από τα Προπύλαια με τη συμμετοχή περίπου 2.000 διαδηλωτών, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς έκτροπα.

Στο «μέτωπο» των Εξαρχείων, στις 20:30, ο «Αίαντας» και ένα μικρότερο υδροφόρο όχημα έκαναν την εμφάνισή τους και εισέβαλαν στην οδό Τοσίτσα. [Διαβάστε εδώ σχετικά]

Το μεγάλο όχημα έριξε σαν «πολιορκητικός κριός» το οδόφραγμα, με τους πεζούς αστυνομικούς των ΜΑΤ να περνούν και να απωθούν τις ομάδες των κουκουλοφόρων. Εκείνη τη στιγμή η Πυροσβεστική Υπηρεσία έλαβε κλήση για φωτιά σε διαμέρισμα στην οδό Σπύρου Τρικούπη 32. Η μικρή εστία φωτιάς είχε προκληθεί από καπνογόνο ή βόμβα μολότοφ, η οποία σβήστηκε άμεσα. [Διαβάστε εδώσχετικά]

Τέσσερις τραυματίες μεταξύ των οποίων δύο αστυνομικοί. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στον Ευαγγελισμό, ο ένας με τραύμα στο πόδι και ο δεύτερος με αναπνευστικά προβλήματα. Αργότερα κατά τις συγκρούσεις τραυματίστηκαν και δύο αστυνομικοί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. [Διαβάστε εδώ σχετικά]

Νωρίτερα το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε μαθητική πορεία που ξεκίνησε από τα Προπύλαια και η οποία κατέληξε σε μικρής διάρκειας οδομαχίες μεταξύ αστυνομικών και κουκουλοφόρων. Η ένταση ξεκίνησε στην πλατεία Κλαυθμώνος όταν ομάδα νεαρών πέταξαν πέτρες και βόμβες μολότοφ στις αστυνομικές δυνάμεις κι αυτές απάντησαν με περιορισμένη χρήση χημικών και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης. Αρχικά, μία ομάδα 10-20 ατόμων ξεκίνησε τα επεισόδια στην Κοραή. Εμφανίστηκαν με βαριοπούλες, έσπασαν πεζοδρόμια, έβρισαν τους αστυνομικούς που επιτηρούσαν την περιοχή και στη συνέχεια έσπασαν πλάκες και πέτρες από τα πεζοδρόμια και τους τοίχους.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που εκδηλώθηκαν, οι αστυνομικές δυνάμεις προέβησαν συνολικά σε 35 προσαγωγές ατόμων, αρκετές από τις οποίες θα μετατραπούν σε συλλήψεις. Στο μεταξύ αργά το βράδυ ένας πολίτης που κινούταν στην πλ. Εξαρχείων αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα και στήθηκε αστυνομική επιχείρηση για τη μεταφορά του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, ενώ ένας ακόμη πολίτης τραυματίστηκε στο πόδι στην οδό Κουντουριώτη, ο οποίος μεταφέρθηκε και αυτός σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, ο ένας στο πόδι και ο δεύτερος υπέστη κάταγμα στο χέρι από ναυτική φωτοβολίδα. Σήμερα θα γίνει καταγραφή των ζημιών στην περιοχή των Εξαρχείων.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Twitter κατά την διάρκεια των επεισοδίων στα Εξάρχεια μετά την πορεία για την επέτειο των 10 χρόνων χρόνων από την δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Το βίντεο το οποίο «ανέβηκε» από τον χρήστη Hibai Arbide Aza ανταποκριτη του ιταλικού μέσου Telesur en vivo, δείχνει έναν αστυνομικό των ΜΑΤ να χτυπά με την ασπίδα του συλληφθέντα διαδηλωτή, ο οποίος, φοράει χειροπέδες.

We witnessed a police officer beating an handcrafted young men at Exarchia, Athens. #antireport pic.twitter.com/CiCWCxgory

— · Hibai Arbide Aza · (@Hibai_) December 6, 2018