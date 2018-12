Άγρια επεισόδια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μετά τις πορείες για τον Γρηγορόπουλο

Τέσσερις τραυματίες, οδοφράγματα, τέσσερα καμμένα οχήματα, ένα σπίτι μισοκαμμένο, άπειρες μολότοφ, πέτρες και δακρυγόνα είναι ο μέχρι στιγμής «απολογισμός» των επεισοδίων που σημειώνονται από το απόγευμα στα Εξάρχεια.

Για ακόμα μια φορά σοβαρά επεισόδια βρίσκονται σε εξέλιξη στο κέντρο της Αθήνας στην επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Οι δρόμοι της περιοχής των Εξαρχείων θυμίζουν πεδίο μάχη με βροχή από μολότοφ, πετροπόλεμο από την μεριά των αντιεξουσιαστών με την αστυνομία να απαντά με κροτίδες κρότου λάμψης αλλά και χημικά.

Η αστυνομία επιχειρεί να περιορίσει τους κουκουλοφόρους επιστρατεύοντας τα δύο οχήματα ρίψης νερού – «αύρες». Ο «Αίας» – η μία αύρα της ΕΛΑΣ είχε χρησιμοποιηθεί και στην επέτειο του Πολυτεχνείου για τον ίδιο σκοπό. [Διαβάστε εδώ σχετικά]

Στις φλόγες έχουν παραδοθεί αυτοκίνητα, ενώ τα πεζοδρόμια σε πολλούς δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο έχουν ξηλωθεί: Οι κουκουλοφόροι χρησιμοποιούν τις πλάκες ως «πολεμοφόδια» εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων. Παράλληλα, τουλάχιστον 4 αυτοκίνητα είχαν παραδοθεί στις φλόγες στις οδούς Στουρνάρα και Ζωσιμάδων. [Διαβάστε εδώ σχετικά]

Στις εννιάμισι το βράδυ ομάδα ατόμων που είχαν ανέβει σε ταράτσα στην οδό Σπύρου Τρικούπη άρχισαν να εκτοξεύουν μολότοφ στους αστυνομικούς από ψηλά.

Στις 35 έχουν φτάσει οι προσαγωγές ατόμων για τα επεισόδια που έγιναν το μεσημέρι στο μαθητικό φοιτητικό συλλαλητήριο για τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, στην πλατεία Κλαυθμώνος και για τα επεισόδια στα Εξάρχεια, σύμφωνα με την αστυνομία.

Τέσσερις τραυματίες μεταξύ των οποίων δύο αστυνομικοί. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στον Ευαγγελισμό, ο ένας με τραύμα στο πόδι και ο δεύτερος με αναπνευστικά προβλήματα. Αργότερα κατά τις συγκρούσεις τραυματίστηκαν και δύο αστυνομικοί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. [Διαβάστε εδώ σχετικά]

Με ρίψεις νερού από τις δύο «αύρες» επιχειρεί από τις 8.30 απέναντι στους κουκουλοφόρους η αστυνομία. Οι κουκουλοφόροι επιτέθηκαν με βροχή μολότοφ και πέτρες στο όχημα «Αίαντας» την ώρα που εκείνο επιχειρούσε να προσεγγίσει διαμέρισμα που απειλείτο από τις φλόγες. H δεύτερη «αύρα» κινήθηκε στην Τοσίτσα όπου γκρέμισε οδόφραγμα ύψους περίπου δύο μέτρων. [Διαβάστε εδώ σχετικά]

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική φωτιά απείλησε διαμέρισμα στην οδό Σπύρου Τρικούπη, από τις φλόγες από το δρόμο. Έως τις 20.20 οι προσβεστικές δυνάμεις δεν είχαν καταφέρει να προσεγγίσουν στο σημείο. Λίγο πριν τις εννέα το βράδυ η φωτιά κατασβέστηκε- προκάλεσε ζημιές στη βεράντα, δεν επεκτάθηκε στο εσωτερικό του διαμερίσματος, στο οποίο κατά πληροφορίες δεν βρισκόταν κανείς. [Διαβάστε εδώ σχετικά]

Με οδοφράγματα που άρχισαν να στήνουν αντιεξουσιαστές στα Εξάρχεια λίγο μετά τις πέντε το απόγευμα ξεκίνησε ο δεύτερος γύρος των εκδηλώσεων μνήμης για τα δέκα χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Ιισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στην περιοχή και ιδιαίτερα γύρω από το Πολυτεχνείο προκειμένου να αποτραπεί προσπάθεια κατάληψης. [Διαβάστε εδώ σχετικά]

Την ίδια ώρα, στα Προπύλαια η συγκέντρωση στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου ξεκίνησε λίγο πριν από τος έξι το απόγευμα με αποτέλεσμα λίγα λεπτά αργότερα να κλείσει και η Πανεπιστημίου, μετά τη Στουρνάρη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αντιεξουσιαστές εισέβαλαν σε κτίριο του υπουργείου Πολιτισμού, στην οδό Σπύρου Τρικούπη. [Διαβάστε εδώ σχετικά]

Η πορεία από τα Προπύλαια ξεκίνησε περίπου στις εξίμισι το απόγευμα με τους διαδηλωτές να κινούνται προς την οδό Γλάδστωνος, όπου έπεσε νεκρός ο Ζακ Κωστόπουλος. Περίπου την ίδια ώρα η κυκλοφορία αποκλείσθηκε στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.

Σημειώνεται ότι κατά τα επεισόδια που σημειώθηκαν νωρίτερα σήμερα, έγιναν συνολικά 35 προσαγωγές. Μεταξύ των προσαχθέντων βρίσκονται τόσο ανήλικοι, όσο και αλλοδαποί.

Και στη Θεσσαλονίκη, όμως, βρίσκεται σε εξέλιξη νέα συγκέντρωση για τα δέκα χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου με αφετηρία την Καμάρα. [Διαβάστε εδώ σχετικά]

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Twitter κατά την διάρκεια των επεισοδίων στα Εξάρχεια μετά την πορεία για την επέτειο των 10 χρόνων χρόνων από την δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Το βίντεο το οποίο «ανέβηκε» από τον χρήστη Hibai Arbide Aza ανταποκριτη του ιταλικού μέσου Telesur en vivo, δείχνει έναν αστυνομικό των ΜΑΤ να χτυπά με την ασπίδα του συλληφθέντα διαδηλωτή, ο οποίος, φοράει χειροπέδες.

O Hibai Arbide Aza ισχυρίζεται στα σχετικά tweet που έχει κάνει ότι το βίντεο τραβήχτηκε στα σημερινά επεισόδια.

We witnessed a police officer beating an handcrafted young men at Exarchia, Athens. #antireport pic.twitter.com/CiCWCxgory

— · Hibai Arbide Aza · (@Hibai_) December 6, 2018