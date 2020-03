«Καψόνια» Πούτιν σε Ερντογάν: Τον έστησε και τον άφησε όρθιο να περιμένει έξω από γραφείο του

«Καψόνια» έκανε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στον Τούρκο ομόλογο του Ταγίπ Ερντογάν κατά την διάρκεια της συνάντησης τους στην Μόσχα πριν λίγες μέρες.

Ο Πούτιν όπως θα δείτε και στο βίντεο, έστησε τον Ερντογάν έξω από το γραφείο για δύο ολόκληρα λεπτά με με τον Τούρκο πρόεδρο και την αντιπροσωπεία του να μένουν αμήχανοι στην αίθουσα αναμονής δίχως να ξέρουν τι να κάνουν

Στο βίντεο που έδωσαν στην δημοσιότητα τα ρωσικά ΜΜΕ, ο Ερντογάν και η αντιπροσωπεία του φαίνονται να περιμένουν πριν ξεκινήσει η συνάντηση. Συγκεκριμένα, δείχνει τον Τούρκο πρόεδρο να στέκεται και να περιμένει και ύστερα να κάθεται σε έναν καναπέ, προτού να οδηγηθεί στο δωμάτιο, όπου έδωσαν τα χέρια με τον Πούτιν.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan was kept waiting by Russian President Vladimir Putin and his delegation before a meeting, a video circulated by Russian media show.https://t.co/JvgU2W487K pic.twitter.com/w73zhBX6ze

