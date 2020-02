Άνοιξε την «κάνουλα» ο Ερντογάν - Βίντεο δείχνουν πρόσφυγες να περνούν ελεύθερα τα σύνορα

Μετά τις δηλώσεις αξιωματούχου της κυβέρνησης της Τουρκίας στο Reuters πως δεν θα εμποδίζουν πλέον τους Σύρους πρόσφυγες να περνούν στην Ευρώπη τουρκικά Μέσα δημοσιεύουν εικόνες με πρόσφυγες να μετακινούνται προς τα σύνορα.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Demiroren, περίπου 300 άτομα, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, κατευθύνονταν κατά τη διάρκεια της νύχτας μέσω της επαρχίας της Αδριανούπολης στη συνοριακή γραμμή του Εβρου, μετά τη χθεσινή δήλωση Τούρκων αξιωματούχων ότι η Αγκυρα δεν θα σταματά τους πρόσφυγες και μετανάστες που θα επιδιώξουν να φτάσουν στην Ευρώπη από ξηράς ή θαλάσσης, στον απόηχο των βομβαρδισμών στο Ιντλίμπ που έχουν κοστίσει τη ζωή σε πάνω από 30 Τούρκους στρατιώτες.

Όπως μεταδίδεται, μεταξύ των ατόμων που φέρονται να κατευθύνονταν προς τη μεθοριακή γραμμή συγκαταλέγονται Σύροι, Ιρανοί και Ιρακινοί. Τούρκος αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters: «Η Τουρκία αποφάσισε να ανοίξει τις πύλες σε όσους πρόσφυγες θέλουν να πάνε στην Ευρώπη. Από σήμερα η τουρκική αστυνομία και η ακτοφυλακή δεν θα εμποδίζουν όσους πρόσφυγες θέλουν να πάνε στην Ευρώπη».

Εκτός από τους κυβερνητικούς αξιωματούχους, και ο εκπρόσωπος του κόμματος του Ερντογάν, Εμερ Τσελίκ δήλωσε ότι η Τουρκία δεν είναι πλέον σε θέση να συγκρατήσει την εντεινόμενη ροή των προσφύγων από τη Συρία.

📍After #Turkey has decided not to hinder refugees trying to cross into #Europe, migrants have gathered in Edirne at the Greek border

▪️Migrants are walking towards the border to cross into #Greece pic.twitter.com/5KIxx7nSyc

— EHA News (@eha_news) February 28, 2020