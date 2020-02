Bullying: Παγκόσμια συγκίνηση για το 9χρονο αγοράκι που πάσχει από νανισμό

Ένα αγοράκι, μόλις 9 χρονών, έχει σοκάρει όλο τον κόσμο μετά το βίντεο που το δείχνει κλαίει σπαρακτικά και να λέει στην μητέρα του: «Θέλω να πεθάνω τώρα αμέσως. Δώσε μου ένα μαχαίρι και θα το κάνω».

Ο 9χρονος από την Αυστραλία στο βίντεο, που ανάρτησε στο Facebook, η μητέρα του και στο οποίο το παιδάκι που πάσχει από νανισμό, κλαίει σπαρακτικά λόγω του καθημερινού bullying που δέχεται στο σχολείο.

Ο Κουάντεν γεννήθηκε με αχονδροπλασία, μια κυρίαρχη γενετική διαταραχή που προκαλείται από τον νανισμό.Όταν έφτασαν στο αμάξι, η Μπέιλς, βιντεοσκόπησε το παιδί να κλαίει, ώστε να παροτρύνει και άλλους γονείς να αναλάβουν δράση ενάντια στον σκληρό εκφοβισμό που δέχεται.

Η απεγνωσμένη μητέρα εξηγεί στο βίντεο πως ο γιος της βιώνει καθημερινά κάτι τέτοιο και συχνά σκέφτεται ότι θέλει να πεθάνει.

Το βίντεο είχε εκατομμύρια προβολές και πολλοί ήταν εκείνοι που εξέφρασαν τη στήριξή τους στο παιδί και τη μητέρα του. Το NITV αναφέρει ότι ο Κουάντεν έχει αλλάξει σχολείο από τότε και πιθανότατα θα συνεχίσει την εκπαίδευση στο σπίτι.

Το βίντεο, που έχει εκατομμύρια views, έφερε την έκφραση στήριξης στον 9χρονο και μηνύματα με το hashtag #WeStandWithQuaden.

Μεταξύ άλλων διασημοτήτων, ο ηθοποιός Χιου Τζάκμαν και ο μπασκετμπολίστας Ενές Καντέρ μίλησαν για το θέμα, ενώ γονείς σε άλλες χώρες ανέβασαν βίντεο-μηνύματα από τα παιδιά τους.

This is the one of the hardest video I’ve watched. 💔

A 9 year old boy wanting to kill himself due to bullying at school.

Please spread this around and send love to this little man.

No place in this world for bullies.

Enes Kanter February 20, 2020