Έκτακτη συνάντηση Ερντογάν με τον πρωθυπουργό της Λιβύης, Σαράζ

Συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε στην Κωνσταντινούπολη ο επικεφαλής της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Φαγιέζ αλ Σαράζ.

Η συνάντηση των δύο ανδρών έγινε στο Προεδρικό Γραφείο και ήταν κεκλεισμένων των θυρών, όπως επισημαίνουν και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Ωστόσο, δεν αποκλείεται να σχετίζεται με τις ρωσοτουρκικές συνομιλίες για την Συρία και την Λιβύη που βρίσκονται σε εξέλιξη.

