Άνδρας με μαχαίρι εισέβαλε σε τζαμί στο Λονδίνο και επιτέθηκε σε έναν άνθρωπο που προσευχόταν τραυματίζοντάς τον στον λαιμό.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, στο Regent’s Park όταν ο άγνωστος μπήκε στο τζαμί την ώρα που ο ιμάμης καλούσε σε προσευχή.

Αμέσως κινήθηκε εναντίον του και τον τραυμάτισε στον λαιμό.

Στο μεταξύ βίντεο από τον τόπο της επίθεσης δείχνουν στο έδαφος έναν άνδρα με κόκκινο πουλόβερ και από πάνω του αστυνομικούς.

📹London police arrest man for attempted murder after stabbing the muadhin at London Central Mosque

pic.twitter.com/tD9LUPCJad

— EHA News (@eha_news) February 20, 2020