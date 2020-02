Newsroom eleftherostypos.gr

O Λιβυκός Εθνικός Στρατός έπληξε στο λιμάνι της Τρίπολης τουρκικό φορτηγό πλοίο, που είχε ξεκινήσει από την Τουρκία και μετέφερε πολεμοφόδια, σύμφωνα με πηγές του δικτύου Al Arabiya.

Ο απεσταλμένος του ΟΗΕ στη Λιβύη, Γιασάν Σαλαμέ επιβεβαίωσε την επίθεση κατά του τουρκικού πλοίου με ρουκέτες, χωρίς να δώσει πρόσθετες πληροφορίες.

Ανταποκριτής του Reuters στην Τρίπολη, την οποία προσπαθούν να καταλάβουν οι δυνάμεις του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, ανέφερε πως διέκρινε πυκνούς καπνούς από το λιμάνι, ενώ πηγές ανέφεραν πως έχει χτυπηθεί και μια αποθήκη.

Video shows alleged Turkish ship burning after being targeted by the LNA earlier today. #Libya pic.twitter.com/8o7O3SekWA — Libya Review (@LibyaReview) February 18, 2020

A Turkish cargo ship carrying ammunition and weapons coming from Turkey has been targeted by the Libyan National Army at the Tripoli port, says Haftar – according to sources in Libya #Λιβύη https://t.co/XIlfq6xump — Antiwar (@AntiwarRawitna) February 18, 2020

#Breaking | A Turkish cargo ship carrying ammunition and weapons coming from Turkey has been targeted by the Libyan National Army at the Tripoli port. https://t.co/bCTZHgNsry pic.twitter.com/wE5f2o2hTF — Atlantide (@Atlantide4world) February 18, 2020