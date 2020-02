Ένας υπέροχος πατέρας: Έμαθε την κορούλα του να γελά κάθε φορά που ακούει βόμβες στη Συρία [βίντεο]

Δραματικές στιγμές επικρατούν στη Συρία και ένας πατέρας έμαθε τη μικρή του κόρη να γελά κάθε φορά που πέφτουν βόμβες για να μην φοβάται.

Ο Abdullah Al-Mohammad έχει μάθει την τρίχρονη Salwa να γελάει κάθε φορά που ακούγονται βομβαρδισμοί λέγοντας της ότι είναι παιχνίδι.

Η οικογένεια διέμενε στην πόλη Σαρακίμπ, στα ανατολικά του Ιντλίμπ και αναγκάστηκε να φύγει. Πλέον διαμένει σε ένα φιλικό σπίτι στην Σαρμάντα.

Ο πατέρας δεν ήθελε η κορούλα του να τραυματιστεί από τον πόλεμο και για να μην της μείνει ψυχολικό τραύμα την έμαθε να γελά όταν ακούει βόμβες.

Έτσι κάθε φορά που βόμβες πέφτουν κοντά στο σπίτι τους εκείνος ξεκινάει να γελάει και μαζί του γελάει και η κορούλα του. Τότε την ρωτάει αν αυτό που ακούγεται είναι αεροπλάνα ή πυροτεχνήματα. Η μικρούλα ξεσπάει σε γέλια και απαντάει «πυροτεχνήματα».

«Είναι ένα παιδί που δεν καταλαβαίνει τον πόλεμο. Αποφάσισα να της μάθω ένα παιχνίδι προκειμένου να την προστατεύσω την ψυχολογία της από την κατάρρευση» εξήγησε ο Σύρος πατέρας στο Sky News.

Το βίντεο από το δραματικό παιχνίδι πατέρα – κόρης ανέβασε ένας δημοσιογράφος που εξήγησε και τι συμβαίνει. Ωστόσο, δεν ήταν και λίγοι αυτοί που ανέφεραν ότι θυμίζει τη διάσημη ταινία «La Vita è Bella».

Most children would cry out in fear if they heard falling bombs.

But Abdullah Al-Mohammad in Syria, has taught his three-year-old daughter Salwa to laugh at them rather than fear them.

More on their story here: https://t.co/A39GFn9ty1 pic.twitter.com/XvfxnjFpEF

— Sky News (@SkyNews) February 18, 2020