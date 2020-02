Newsroom eleftherostypos.gr

Η μεγάλη βραδιά του κινηματογράφου ολοκληρώθηκε! Τα Όσκαρ 2020 απονεμήθηκαν. Μεγάλος νικητής η ταινία Τα Παράσιτα, η οποία έκανε ΤΗΝ ανατροπή, όχι μόνο της χρονιάς, αλλά και των τελευταίων χρόνων.

Οι αστέρες του Χόλιγουντ είχαν πάρει από νωρίς τις θέσεις τους στο «Dolby Theatre», οι υποψήφιοι των Οσκαρ 2020, τα μεγάλα φαβορί ανέμεναν τα αποτελέσματα τα οποία, όπως αποδείχθηκε στο τέλος της βραδιάς, ήταν ανατρεπτικά και στορικά.

Όσκαρ 2020 Καλύτερης Ταινίας: Παράσιτα

Η ταινία τα «Παράσιτα» (Parasite), υβρίδιο μαύρης σάτιρας, θρίλερ και αλληγορίας για την ζωή των προνομιούχων και των μη προνομιούχων στη σύγχρονη Σεούλ, ταινία που σύμφωνα με την κριτική της εφημερίδας The Wall Street Journal «είναι πάντα μπροστά από τον θεατή της, σε κάθε σεκάνς».

Συνολικά η νοτιοκορεάτικη ταινία απέσπασε 4 Οσκαρ.

Γράφτηκε ιστορία απόψε στα Οσκαρ καθώς είναι η πρώτη φορά που ξενόγλωσση ταινία παίρνει το Οσκαρ καλύτερης ταινίας.

Οσκαρ 2020 Α΄Γυναικείου Ρόλου: Ρενέ Ζελβέργκερ

Η Ρενέ Ζελβέγκερ έλαβε το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου για την ενσάρκωση της θρυλικής ερμηνεύτριας Τζούντι Γκάρλαντ στη βιογραφική ταινία «Τζούντι» (Judy).

Είναι το δεύτερο Όσκαρ για την τεξανή ηθοποιό, που είχε λάβει βραβείο δεύτερου γυναικείου ρόλου για την «Επιστροφή στο Cold Mountain» (Cold Mountain) το 2004 και ήταν υποψήφια τέσσερις φορές.

Ο πολύ μεθοδικός τρόπος με τον οποίο η Ζελβέγκερ μελέτησε για να μπορέσει να ενσαρκώσει την Γκάρλαντ, 50 χρόνια μετά τον θάνατό της — τα μαθήματα τραγουδιού, η σπουδή στην κινησιολογία της με τη βοήθεια χορογράφου… — της εξασφάλισαν ήδη μια Χρυσή Σφαίρα, ένα BAFTA κι ένα βραβείο της αμερικανικής ένωσης ηθοποιών (Screen Actors Guild). Η ταινία επικεντρώνεται σε μια πολύ δύσκολη της διάσημης τραγουδίστριας, όταν αγωνιζόταν να ξεπεράσει την κατάχρηση ουσιών, την κατάθλιψη, την αϋπνία, την οικονομική αστάθεια και δικαστικές μάχες για την κηδεμονία των παιδιών της.

#Oscars Moment: Renée Zellweger wins Best Actress for her work in @JudyGarlandFilm. pic.twitter.com/ZkciWT0d2u — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Οσκαρ 2020 Α’ Ανδρικού Ρόλου: Χόακιν Φίνιξ

Αυτό είναι το πρώτο Οσκαρ για τον Χόακιν Φίνιξ, που θεωρείται από πολλούς ο καλύτερος ηθοποιός της γενιάς του. Και πήρε το Οσκαρ για μια πραγματικά μοναδική ερμηνεία, για τον Joker.

Ο Χόακιν Φίνιξ όπως αναμενόταν έκανε μια ομιλία με κοινωνικό πρόσωπο, μίλησε για το ρατσισμό, για τα δικαιώματα των ζώων, για την ανισότητα. Μίλησε φυσικά για το περιβάλλον, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να σπαταλάμε τις πρώτες ύλες, και τόνισε ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε την κατανόηση και την αγάπη για να γίνονται οι αλλαγές ευκολότερες για όλους. Δήλωσε ευγνώμων που του δόθηκαν δεύτερες ευκαιρίες στη ζωή και τόνισε ότι ο δρόμος προς την εξηλέωση πρέπει να είναι κοινός. Δακρυσμένος, αναφέρθηκε στον αδελφό του, επίσης ηθοποιό, Ρίβερ Φίνιξ, που έφυγε από τη ζωή σε μικρή ηλικία από ναρκωτικά.

#Oscars Moment: Joaquin Phoenix wins Best Actor for his work in @jokermovie. pic.twitter.com/M8ryZGKGHV — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Η Ολίβια Κόλμαν περσινή νικήτρια με την ταινία του Λάνθιμου, με εντελώς νέο λουκ, ξανθιά, ανέβηκε στη σκηνή για να δώσει το Οσκαρ 2020 Α’ Ανδρικού Ρόλου.

Οπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στα Οσκαρ τιμήθηκαν όλα τα πρόσωπα της βιομηχανίας του θεάματος που έφυγαν από τη ζωή μέσα στη χρονιά, με το αφιέρωμα να κλείνει με τον Κερκ Ντάγκλας που πέθανε μόλις πριν από λίγες ημέρες.

Οσκαρ 2020 σκηνοθεσίας: Bong Joon Ho (Parasite)

Ο Νοτιοκορεάτης, ο οποίος σε μια βραδιά πήρε τα δύο πρώτα Οσκαρ για την Νότια Κορέα αποκάλυψε και τι θα κάνει στην συνέχεια: Θα πίνει μέχρι το πρωί!

Στην ομιλία του ο Bong Joon Ho αναφέρθηκε στον Μάρτιν Σκορτσέζε τον οποίο ολόκληρο το Dolby Theater σηκώθηκε να χειροκροτήσει.

Οσκαρ καλύτερου τραγουδιού: Ελτον Τζον για το I’ m gonna love me again από το το Rocketman.

Οσκαρ Μουσικής: Joker

Οσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας: Parasite!

Οσκαρ καλύτερου μακιγιάζ-μαλλιών: Bombshell

Οσκαρ Οπτικών Εφέ: 1917

Οσκαρ 2020 Καλύτερου Μοντάζ: Ford v Ferrari

Οσκαρ Καλύτερης Διεύθυνσης Φωτογραφίας: Ρότζερ Ντίκενς για το 1917!

Οσκαρ Μίξης Ηχου: Mark Taylor & Stuart Wilson για το 1917.

Οσκαρ Μοντάζ Ηχου: Ford v Ferrari

This women reacting to Eminem is the moment of The Oscars 😂 #Oscars pic.twitter.com/WlqlWEPFex — Cansu ♡ (@caansu_k) February 10, 2020

Ο Εμινεμ επί σκηνής ήταν η μεγάλη έκπληξη της βραδιάς!

Eminem performing 'lose yourself' at the #Oscars the Celebs in the audience trying to rap along got me laughing 😂😂😂pic.twitter.com/CQ70a28XmU — Ali (@DrakesWriter1) February 10, 2020

Οσκαρ 2020 Β΄Γυναικείου Ρόλου: Λόρα Ντερν (Ιστορία Γάμου)

Η Λόρα Ντερν ευχαρίστησε τους γονείς της, επίσης ηθοποιούς και υποψήφιους στο παρελθόν για Οσκαρ. Ευχαρίστησε επίσης έναν έναν τους συντελεστές της ταινίας και τους φίλους της.

Τα φαβορί επιβεβαιώθηκαν και σε αυτή την κατηγορία.

Οσκαρ 2020 Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους: Learning to skateboard in a warzone (if you are a girl)

#Oscars Moment: "Learning to Skateboard in a War Zone (If You're a Girl)" wins for Best Documentary Short. Carol Dysinger and Elena Andreicheva (@_Andreicheva) accept their Oscars. pic.twitter.com/PJThEPxXJJ — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Η ομιλία των δύο συντελεστών του Learning to skateboard in a warzone άκρως συγκινητική, για τα κορίτσια και τις γυναίκες γενικότερα στο Αφγανισάν και όχι μόνο.

Οσκαρ 2020 Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους: Στην Carol Dysinger και Elena Andreicheva για το Learning to skateboard in a warzone (if you are a girl)

Οσκαρ 2020 Καλύτερου Ντοκιμαντέρ: American Factory.

Οσκαρ 2020 Κοστουμιών: Μικρές Κυρίες

Η Jacqueline Durran επιστρέφει σπίτι της με το Οσκαρ για τα εντυπωσιακά κοστούμια της ταινίας Μικρές Κυρίες.

Οσκαρ 2020 Καλύτερης Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης: Κάποτε στο Χόλιγουντ

Η Barbara Ling και η Nancy Haigh για το Οσκαρ Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης. Λιτές απλές και απέρριτες στο λόγο τους.

Οσκαρ 2020 Διασκευασμένου Σεναρίου: Taika Waititi (Jojo Rabbit)

O Τάικα Γουαίτι είχε και μια viral στιγμή όταν επιστρέφοντας στη θέση του προσπάθησε να… βολέψει το Οσκαρ κάτω από το μπροστινό του κάθισμα!

Οσκαρ 2020 Πρωτότυπου Σεναρίου: Bong Joon Ho (Parasite)

Οσκαρ 2020 Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους: Hair Love

Οι συντελεστές αφιέρωσαν το βραβείο στον Κόμπι Μπράιντ.

#Oscars Moment: Hair Love wins Best Animated Short Film! pic.twitter.com/LjInB0ejmy — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Οσκαρ 2020 Κινουμένων Σχεδίων: Toy Story 4!

Οσκαρ 2020 Β’ Ανδρικού Ρόλου: Μπραντ Πιτ

Σε αντίθεση με τις ομιλίες του στα υπόλοιπα βραβεία οι οποίες περιείχαν πειράγματα στην ομιλία του στα Οσκαρ 2020 ήταν μια τυπική ομιλία με αναφορές στους γονείς του και στο… Χόλιγουντ.

Ο Μπραντ Πιτ αφιέρωσε το βραβείο στα παιδιά του λέγοντας «σας λατρεύω, κάνω τα πάντα για εσάς».

Και επειδή είχε μόλις 45 δευτερόλεπτα για την ομιλία του on stage, στη συνέχεια τα είπε και backstage!

Brad Pitt backstage, just moments after winning the Oscar for Best Supporting Actor. #Oscars pic.twitter.com/0vXToWTAgq — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020