Ενοπλος άνδρας άνοιξε πυρ μέσα στο αστυνομικό τμήμα του Μπρονξ

Τρόμος μέσα σε αστυνομικό τμήμα του Μπρονξ της Νέας Υόρκης καθώς ένοπλος άνδρας άνοιξε πυρ, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, με αποτέλεσμα να έχει τραυματιστεί ένας αστυνομικός.

Σημειώνεται ότι την προηγούμενη ημέρα ένας αστυνομικός δέχθηκε επίθεση μέσα στο ίδιο αστυνομικό τμήμα.

ADVISORY: Avoid the area of Southern Blvd & Longwood Ave in the Bronx due to a police involved shooting. Expect emergency vehicles and traffic in the area. Update to follow. pic.twitter.com/YrZ10Iu1tC

— NYPD NEWS (@NYPDnews) February 9, 2020