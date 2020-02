Newsroom eleftherostypos.gr

Μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ, που τον εμφανίζει να έχει διχρωμία στο πρόσωπο και ο αέρας να έχει φανερώσει το «πορτοκαλί» πρόσωπό του, έχει ανάψει «φωτιά» στο twitter και το το hashtag #orangeface είναι πάρα πολύ ψηλά.

Αυτή η εικόνα δημοσιεύτηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής σε ένα λογαριασμό στο Twitter που ονομάζεται «White House Photos».

⁦@realDonaldTrump⁩ returns to the White House from Charlotte, North Carolina. Photo by William Moon at the South Lawn of the White House on February 7, 2020 pic.twitter.com/n1a1Z93LrJ — White House Photos (@photowhitehouse) February 7, 2020

Φυσικά ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε και με τιτίβισμα στο twitter ανάφερε: «Και άλλα fake news. Αυτό προφανώς είναι photoshop, αλλά ο άνεμος ήταν ισχυρός και τα μαλλιά φαίνονται καλά; .

More Fake News. This was photoshopped, obviously, but the wind was strong and the hair looks good? Anything to demean! https://t.co/t8ptYMCYHf — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 8, 2020

Ο χρήστης του twitter που ανέβασε την φωτογραφία επανήλθε λέγοντας: «Η φωτογραφία αυτή δεν είναι προϊόν photoshopεικονογραφήθηκε ποτέ, αλλά χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή φωτογραφιών της Apple smartphone για να προσαρμόσει το χρώμα της εικόνας».

This picture was never photoshopped, but used the Apple smartphone’s photo app to adjust the color of the picture. — White House Photos (@photowhitehouse) February 8, 2020

Όπως και να έχει οι χρήστες του twitter τις τελευταίες ώρες δίνουν πολύ μεγάλη μάχη χωρισμένοι σε στρατόπεδα των υποστηρικτών του Αμερικανού προέδρου αλλά και αυτών που κάνουν λόγο για ακόμη ένα τρικ του Τραμπ στη δημόσια εικόνα του.