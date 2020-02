Αστυνομικοί και στρατιώτες εισέβαλαν στο εμπορικό κέντρο όπου ένας ένοπλος κρατά ομήρους και βοήθησαν εκατοντάδες ανθρώπους να διαφύγουν, ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Ταϊλάνδης.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Amarin μετέδωσε απευθείας εικόνες, στις οποίες διακρίνονται δεκάδες άνθρωποι να τρέχουν έξω από το εμπορικό κέντρο. Κάποιοι κρατούσαν στην αγκαλιά τους μικρά παιδιά, άλλοι βοηθούσαν ηλικιωμένους.

«Η αστυνομία και ο στρατός ενώνουν τις δυνάμεις τους και βοήθησαν στην απομάκρυνση εκατοντάδων ανθρώπων που είχαν παγιδευτεί μέσα από το εμπορικό κέντρο. Δεν είναι γνωστό πόσοι βρίσκονται ακόμη εκεί», είπε ο εκπρόσωπος.

Thank God people who were trapped inside the mall are being freed by #Thailand police#TeamSpirit #BreakingNews #BREAKING #NEWS #ongoing #กราดยิงโคราช https://t.co/9LQxDohFDJ

