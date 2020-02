Μακελειό στην Ταϊλάνδη: Τουλάχιστον 17 νεκροί από την επίθεση ένοπλου – Κρατάει ομήρους

Newsroom eleftherostypos.gr

Στρατιώτης άνοιξε πυρ με πολυβόλο σε εμπορικό κέντρο στην Ταϊλάνδη, σκοτώνοντας αρκετούς ανθρώπους, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AFP που επικαλείται αστυνομικές πηγές.

Το πρακτορείο Sputnik αναφέρει πως ο αριθμός των νεκρών έχει αυξηθεί στους 17, πληροφορία που επιβεβαιώνει το AFP επικαλούμενο αξιωματούχους Υγείας.

Οι τραυματίες, με βάση τις πληροφορίες του Sputnik, είναι τουλάχιστον 21 και έχουν μεταφερθεί σε έξι διαφορετικά τοπικά νοσοκομεία. Η αστυνομία αρχικά ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς.

Soldier Jakrapanth Thomma has just randomly killed 12 people in a shopping mall #Korat #Thailand

Situation: Active. pic.twitter.com/X5os5ZkyR2 — RK (@RK_U2) February 8, 2020

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Thai News Agency και όπως αναμεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik News, ο δράστης κρατάει ομήρους 16 ανθρώπους στο εμπορικό κέντρο.

Βίντεο που φέρεται πως δείχνει τον δράστη μέσα στο εμπορικό κέντρο

EXCLUSIVE: Video shows Sgt. Jakkrapanth Thomma inside Terminal 21 shopping mall in Nakhon Ratchasiman during his shooting rampage that killed at least 12 people. Latest info indicates he's holding 16 people as hostages. #กราดยิงโคราช https://t.co/1qWp0y3VQy pic.twitter.com/y8pqfzw0yw — Khaosod English (@KhaosodEnglish) February 8, 2020

Σύμφωνα με το BBC, ο δράστης έχει κρυφτεί στο υπόγειο του εμπορικού κέντρου. Επίσης αναφέρεται πως οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας πρόκειται να πραγματοποιήσουν έφοδο στο εσωτερικό του καταστήματος.

Η αστυνομία της Ταϊλάνδης επιβεβαίωσε πως ο ένοπλος βρίσκεται μέσα στο εμπορικό κέντρο, και ζητεί από τους πολίτες να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Video shows Thai soldier Sgt. Jakkrapanth Thomma inside Terminal 21 shopping mall in Nakhon Ratchasiman during his shooting rampage that killed at least 12 people. #Korat #Thailand pic.twitter.com/vQg3ABSnqn — ISCResearch (@ISCResearch) February 8, 2020

Πληροφορίες από διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν πως όλα ξεκίνησαν από διαπληκτισμό για την αγοραπωλησία εκτάσεων γης.

Ο στρατιώτης άνοιξε πυρ σε διαφορετικές περιοχές της πόλης, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 250 χιλιομέτρων από την Μπανγκόνγκ, σύμφωνα με την αστυνομία. Το εμπορικό κέντρο βρίσκεται στην περιοχή Νάνκον Ρατσάσιμα.

Το BBC αναφέρει πως ο στρατιώτης, εκτός από το εμπορικό κέντρο, άνοιξε πυρ σε στρατόπεδο αλλά και σε έναν βουδιστικό ναό.

Ανεπιβεβαίωτες για την ώρα πληροφορίες από διεθνή Μέσα κάνουν λόγο για 12 νεκρούς και 10 τραυματίες, ενώ ο δράστης, σύμφωνα με τα ίδια Μέσα, δεν έχει συλληφθεί.

Thai soldier shooting • Soldier opens fire killing at least 12

• Posting live updates on Facebook

• Near Terminal 21 shopping mall, Korat

• Reports that he has taken hostages on the 4th floor #Thailand #Shooting #Korat pic.twitter.com/fvah806MmQ — Breaking News (@NewsAlertUK_) February 8, 2020

Ο στρατιώτης φέρεται να μετέδωσε τις πράξεις του ζωντανά μέσω αναρτήσεων στο Facebook, γράφοντας διάφορα μηνύματα όπως: «Είμαι τόσο κουρασμένος», «ο θάνατος είναι αναπόφευκτος για όλους», «είναι νεκροί; Είναι τρεις άνθρωποι» και «μήπως πρέπει να παραδοθώ;».

Το Facebook αργότερα ανακοίνωσε ότι απέσυρε το προφίλ του ένοπλου στρατιώτη και ότι θα κατεβάσει «οποιοδήποτε ανάρτηση με περιεχόμενο βίας, που σχετίζεται με την επίθεση αυτή».

Σύμφωνα με το BBC που επικαλείται πληροφορίες από την αστυνομία, ο στρατιώτης έκλεψε ένα όχημα, ένα όπλο και σφαίρες από στρατόπεδο, και πυροβόλησε έναν αξιωματικό και δύο ακόμα ανθρώπους πριν ξεκινήσει την επίθεση με το όπλο στην πόλη.

Εκπρόσωπος του υπουργείου της χώρας ανέφερε πως ο δράστης ονομάζεται Jakrapanth Thomma, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το AP.

#Thailand's special forces are preparing to storm shopping center in #Korat where a soldier has killed at least 10 in a mass shooting and taken hostages#koratshootinghttps://t.co/1oJn0qCWVi pic.twitter.com/SVvSb2UaNc — RT (@RT_com) February 8, 2020

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης δήλωσε πως παρακολουθεί στενά το περιστατικό και ζήτησε από τις Αρχές να συλλάβουν τον δράστη.

Οι Αρχές ζητούν από τους περίοικους και τους επισκέπτες να μην κυκλοφορούν στην περιοχή και να συνεργάζονται με τις αστυνομικές δυνάμεις που επιχειρούν στους γύρω δρόμους.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας με τη βοήθεια στρατιωτικών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.