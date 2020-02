Το διάγγελμα του 45ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών αναμενόταν με ανυπομονησία στο τέλος μιας ιστορικής δίκης με το ερώτημα καθαίρεσής του, η οποία αποτύπωσε τον βαθύ διχασμό της Αμερικής εννέα μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Από τα σαλόνια του Λευκού Οίκου, ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος επέλεξε έναν τόνο που θύμιζε ιδιαίτερα τις προεκλογικές του συγκεντρώσεις.

«Αυτή δεν είναι μια συνέντευξη Τύπου, δεν είναι μια ομιλία». «Είναι μια γιορτή», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν ευχαριστήσει τους Ρεπουμπλικανούς εκλεγμένους αξιωματούχους «πολεμιστές» που ήταν παρόντες στην αίθουσα.

«Έχω κάνει λάθη στη ζωή μου, το παραδέχομαι (…) αλλά αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα», τόνισε δείχνοντας το πρωτοσέλιδο της σημερινής έκδοσης της Washington Post που έγραφε: «Ο ΤΡΑΜΠ ΑΘΩΩΘΗΚΕ».

«New York Times, Washington Post… Είχα τόσους πολλούς φανταστικούς τίτλους», είπε γελώντας.

This is a Great Day for America! After 3 years of Endless Investigations & a Partisan Impeachment, yesterday the President was cleared of all charges by the Senate. Justice was served, our Constitution was defended & President @realDonaldTrump has been ACQUITTED FOREVER! pic.twitter.com/WzRSaErcr6

— Mike Pence (@Mike_Pence) February 6, 2020