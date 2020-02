Κορωνοϊός: Χαρτί υγείας σε τεράστιες ποσότητες αγοράζουν οι πολίτες στο Χονγκ Κονγκ

Πανικόβλητοι πολίτες στο Χονγκ Κονγκ έχουν κατακλύσει τα σούπερ μάρκετ αγοράζοντας μαζικά χαρτί υγείας την ώρα που η κυβέρνηση προειδοποιεί ότι οι φήμες που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο για ελλείψες στην πόλη πλήττουν την μάχη για την καταπολέμηση του φονικού νέου κορωνοϊού.

Βίντεο που περιήλθαν στην κατοχή του AFP δείχνουν πελάτες με καροτσάκια του σούπερ μάρκετ γεμάτα από χαρτιά υγείας να σχηματίζουν μεγάλες ουρές στα ταμεία και κάποιους να διαπληκτίζονται.

‘Αλλα προϊόντα που αγοράζουν μαζικά οι πελάτες των σούπερ μάρκετ στο Χονγκ Κονγκ είναι το ρύζι και τα ζυμαρικά.

Τα πλάνα και οι φωτογραφίες από τα ράφια που άδειασαν από χαρτί υγείας προκάλεσαν την έκκληση της κυβέρνησης να σταματήσουν οι πολίτες να αγοράζουν πανικόβλητοι μαζικά προϊόντα.

🧻 Sold out: Toilet paper is out of stock across Hong Kong.

Rumors have circulated on social media that supplies from mainland China could stop because of the #CoronavirusOutbreak. More @business: https://t.co/4jlME5CTtH #coronavirus #新型肺炎 pic.twitter.com/vPPtrHls6N

