Ενας νεκρός και 157 τραυματίες σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Υγείας είναι ο τραγικός απολογισμός της συντριβής ενός αεροπλάνου στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Μεταφορών Τζαχίτ Τουρχάν, στο αεροσκάφος επέβαιναν 177 επιβάτες και 6μελές πλήρωμα. Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από τη δυτική επαρχία της Σμύρνης.

Ασθενοφόρα μετέφεραν τους τραυματίες σε 18 νοσοκομεία στην περιοχή, ενώ το τηλεοπτικό δίκτυο NTV μετέδωσε ότι και οι δύο πιλότοι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το αεροσκάφος της Pegasus Airlines είχε απογειωθεί από τη Σμύρνη και βρισκόταν στη διαδικασία της προσγείωσης, όταν βγήκε εκτός του διαδρόμου, και στη συνέχεια κόπηκε σε κομμάτια, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Τζαχίτ Τουρχάν.

Σε βίντεο φαίνεται το αεροσκάφος να επιχειρεί να προσγειωθεί σε έναν ολισθηρό διάδρομο λόγω της συνεχούς βροχόπτωσης στην Κωνσταντινούπολη, αλλά για άγνωστο ακόμη λόγο, να μην τα καταφέρνει.

Footage emerged from the moment the Turkish plane skids off the runway in Istanbul’s Sabiha Gökçen airport with dozens of passengers on board, seconds before breaking into pieces. pic.twitter.com/7rT3ZtZgCf #Pegasus #Turkey

— Hatice ‘Deniz’ AVCI (@HaticeDenizAVCI) February 5, 2020