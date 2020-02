Βίντεο-ντοκουμέντο: Δείτε πώς το αεροσκάφος στην Τουρκία κόπηκε σε κομμάτια – Τουλάχιστον 120 οι τραυματίες

Τουλάχιστον 120 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από το σοκαριστικό ατύχημα που συνέβη στο διεθνές αεροδρόμιο Sabiha Gokcen στην Κωνσταντινούπολη.

Το αεροσκάφος της Pegasus Airlines είχε απογειωθεί από τη Σμύρνη και βρισκόταν στη διαδικασία της προσγείωσης, όταν βγήκε εκτός του διαδρόμου, και στη συνέχεια κόπηκε σε κομμάτια, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Τζαχίτ Τουρχάν.

Όπως μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ, 12 παιδιά επέβαιναν στο αεροσκάφος. Σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε, η αεροπορική εταιρεία Pegasus επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος της βγήκε εκτός του διαδρόμου προσγείωσης μετά την προσγείωση κι ότι οι επιβάτες έχουν απομακρυνθεί.

Footage emerged from the moment the Turkish plane skids off the runway in Istanbul’s Sabiha Gökçen airport with dozens of passengers on board, seconds before breaking into pieces. pic.twitter.com/7rT3ZtZgCf #Pegasus #Turkey

— Hatice ‘Deniz’ AVCI (@HaticeDenizAVCI) February 5, 2020