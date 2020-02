Newsroom eleftherostypos.gr

Ένα σοκαριστικό ατύχημα συνέβη στον δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τα τουρκικά Μέσα, ένα αεροπλάνο κόπηκε στα τρία όταν βγήκε από το διάδρομο. Στις εικόνες που μεταδίδουν τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα από το σημείο, διακρίνεται η άτρακτος του αεροσκάφους να έχει κοπεί στα δύο και ορισμένοι επιβάτες να απομακρύνονται από αυτό ενώ υπάρχει και άλλο κομμένο μέρος του αεροσκάφους.

A plane reportedly skids off the runway in #Istanbul’s Sabiha airport and the video shows the broken fuselage: pic.twitter.com/by2Vynbz6N — Yunus Paksoy (@yunuspaksoy) February 5, 2020

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα εκτελούσε το δρομολόγιο Σμύρνη – Κωνσταντινούπολη και σε αυτό επέβαιναν 177 άτομα.

Σημειώνεται πως όλα τα δρομολόγια στο Σαμπιχά Γκιοκτσέν, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Τουρκίας έχουν ανασταλεί.

Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση για τραυματισμούς.

#BREAKING A passenger plane gets off the track at Istanbul's Sabiha Gökçen Airport A fire broke out at the plane, initial reports say. pic.twitter.com/0Fn53KFk7V — Milli News (@NewsMilli) February 5, 2020

