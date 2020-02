Ηχηρό μήνυμα στη Τουρκία: Από το οικόπεδο 8 της κυπριακής ΑΟΖ διήλθε το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ»

Δυτικά του τεμαχίου 8 της Κυπριακής ΑΟΖ, όπου διενεργεί γεωτρήσεις το τουρκικό γεωτρύπανο Yavuz, βρίσκεται σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το γαλλικό αεροπλανοφόρο, το οποίο ακολουθούν έξι συνοδευτικά πλοία, πέρασε από το οικόπεδο 8 συνέχισε την πορεία του και πλέον βρίσκεται δυτικά του τεμαχίου 8, στα ανοιχτά της Κύπρου.

Η παρατεταμένη παρουσία του γαλλικού αεροπλανοφόρου στην ΑΟΖ εκλαμβάνεται ως απάντηση προς τις τουρκικές παράνομες ενέργειες.

#USNavy Boeing P-8A, departed from NAS Sigonella, making patrol mission in the area where French navy carrier “Charles de Gaulle” is underway pic.twitter.com/mWR7Y1Fgsa

— Billy (@pjonesbilly) February 5, 2020