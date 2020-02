Πλοία από έξι διαφορετικές χώρες βρίσκονται αυτή την στιγμή στην ανατολική Μεσόγειο σε μία περίοδο που η ένταση ολοένα και αυξάνεται.

Ο λογαριασμός Petroleum Economist δημοσίευσε έναν χάρτη της περιοχής στον οποίο φαίνονται τα σημεία όπου υπάρχουν – και αυξάνονται – τα πλοία από την Ελλάδα, τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, την Τουρκία, την Αίγυπτο και τη Ρωσία.

#EastMed military and political tensions have been ramped up in recent months. PE Maps has collated the latest situation. Will this deter interest in the regions energy potential? #Turkey #Cyprus #Libya #Greece #EEZ Read more.. https://t.co/lhIEXm3qTf pic.twitter.com/N9iqWCyhzd

