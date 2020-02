Πανικός για επίθεση με μαχαίρι στο Λονδίνο - Σκοτώθηκε ο δράστης, υπάρχουν τραυματίες

Ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι επιτέθηκε σε πολίτες σε κεντρικό δρόμο του Λονδίνου.

Σύμφωνα με αναφορές από βρετανικά ΜΜΕ ο δράστης είναι νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών ενώ το περιστατικό χαρακτηρίζεται από την αστυνομία ως «τρομοκρατικό».

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο φερόμενος ως δράστης έχει εξουδετερωθεί από πυρά αστυνομικών, ωστόσο φαίνεται να υπάρχουν αρκετοί τραυματίες της επίθεσης του άνδρα με μαχαίρι.

