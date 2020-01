Σε άμεση λειτουργία τέθηκε χθες το πρώτο νοσοκομείο που κατασκευάστηκε μόνο μέσα σε λίγα 24ωρα αποκλειστικά για τους ασθενείς που νοσούν από κοροναϊό, στην πόλη Χουάνγκανγκ, κοντά στην Ουχάν.

Το νοσοκομείο κατασκευάστηκε εξ’ ολοκλήρου μέσα σε μόλις έξι ημέρες, με τους εργάτες να δουλεύουν μέρα – νύκτα για την γρήγορη παράδοσή του.

Σύμφωνα με την «Daily Mail», μέσα σε δύο ημέρες ένα άδειο κτίριο εξοπλίστηκε πλήρως για να λειτουργήσει ως νοσοκομείο για τους ασθενείς του ιού. Το νοσοκομείο βρίσκεται κοντά στην πόλη Oυχάν, όπου ξέσπασε η επιδημία του νέου κοροναϊού.

