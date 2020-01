Χαμός στην Τουρκία με τον Ιμάμογλου – Ανάρτησε φωτογραφίες από τις διακοπές του λίγες ημέρες μετά τον φονικό σεισμό

Μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει στην Τουρκία μετά την κίνηση του Εκρέμ Ιμάμογλου να αναρτήσει φωτογραφίες στο Twitter, με τον ίδιο να κάνει σκι κοντά στην Ελαγίζ, λίγες μόλις ημέρες μετά τον φονικό σεισμό.

Ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης ανέβασε στο Twitter φωτογραφίες του ίδιου και της οικογένειάς του να περνούν ξέγνοιαστες στιγμές κάνοντας σκι κοντά στην Ελαγίζ, καλώντας μάλιστα όλους να επισκεφτούν το μέρο στην επαρχία Erzurum «και να απολαύσουν αυτή την ομορφιά».

Being able to spend a few days with my family during the mid-term break in the beautiful province of #Erzurum has been blissful. #Erzurum has some of the most gorgeous alpine skiing and snowboarding resorts in the world. I invite everyone to pay a visit and enjoy this beauty. pic.twitter.com/0IldIUHFSX

— Ekrem İmamoğlu (International) (@imamoglu_int) January 28, 2020