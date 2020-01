Άγριες συγκρούσεις στο Παρίσι ανάμεσα σε πυροσβέστες και αστυνομία με δακρυγόνα

Συγκρούσεις αστυνομικών δυνάμεων με πυροσβέστες που διαδήλωναν στο Παρίσι με αιτήματα τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών τους και την αύξηση των μισθών τους, σημειώθηκαν την Τρίτη.

Χιλιάδες πυροσβέστες συμμετείχαν στην κινητοποίηση στη γαλλική πρωτεύουσα, αξιώνοντας την αύξηση του επιδόματος κινδύνου, που δεν έχει αλλάξει από το 1990.

Macron Regime Thugs fire large quantities of Tear Gas at Firefighters protesting in #Paris.#Pompiers #Greve28janvier #GiletsJaunes#ViolencesPolicières pic.twitter.com/UKSxRMlDzl

— Ian56 (@Ian56789) January 28, 2020