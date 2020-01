Ο σερίφης του Λος Άντζελες, Άλεξ Βιγιανέβα καταφέρθηκε κατά του TMZ για το θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ και οκτώ επιβαινόντων του ελικοπτέρου.

Όπως υποστήριξε ο σερίφης, η ιστοσελίδα μετέδωσε την είδηση του θανάτου του Μπράιαντ και των επιβαινόντων πριν ειδοποιηθούν οι συγγενείς τους.

Στο βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στα social media, ακούγεται ο σερίφης να καταγγέλλει αρχικά: «Υπήρχαν σοβαρές εικασίες για το ποια είναι η ταυτότητά τους, εντούτοις, θα ήταν τελείως ακατάλληλο να προσδιορίσουμε οποιονδήποτε ονομαστικά, έως ότου οι αρμόδιοι κάνουν την ταυτοποίηση με την προβλεπόμενη διαδικασία και ειδοποιήσουν τους συγγενείς τους».

Και στη συνέχεια να προσθέτει: «Θα ήταν εξαιρετικά ασεβές να συνειδητοποιήσεις ότι οι αγαπημένοι σου άνθρωποι σκοτώθηκαν και να το έχεις μάθει από το TMZ. Αυτό είναι εντελώς ακατάλληλο, δεν πρόκειται να το κάνουμε αυτό».

