Πρωτοφανείς εικόνες έρχονται από την πόλη Γουχάν της Κίνας, από τη οποία ξεκίνησε η επιδημία του κοροναϊού.

Ο πληθυσμός της Γουχάν ξεπερνά τα έντεκα εκατομμύρια ανθρώπους ενώ πρόκειται για την έβδομη πολυπληθέστερη πόλη της Κίνας.

Οι Αρχές αποφάσισαν να κλείσουν τα σύνορα της πόλης απαγορεύοντας στους Κινέζους πολίτες την είσοδο ή έξοδο από την περιοχή μέχρι τις 30 Ιανουαρίου.

Ανάλογη ταξιδιωτική απαγόρευση ισχύει επίσης σε Χονκ Κονγκ, Μακάο και Ταϊβάν.

Από την προηγούμενη εβδομάδα, έχουν διακοπεί όλες οι μεταφορές στην Γουχάν, πρωτεύουσα της επαρχίας Χουμπέι και πρακτικά η πόλη παραμένει αποκλεισμένη.

Την Κυριακή, ο επικεφαλής της Επιτροπής Υγείας της Κίνας δήλωσε ότι η εξάπλωση του ιού φαίνεται να επιταχύνεται παρά τις προσπάθειες περιορισμού.

Κάθε απόγευμα κάτοικοι σε περιοχή της Γουχάν δίνουν «ραντεβού» ανάβοντας τα φώτα στα διαμερίσματά τους και φωνάζοντας «Γουχάν», «μείνει δυνατή Γουχάν», «θα τα καταφέρουμε».

Videos circulating on WeChat and Weibo of people in #Wuhan shouting "Wuhan, add oil" out their windows and singing the Chinese national anthem together. A message going around asking ppl to do it together starting at 8pm. pic.twitter.com/U0xSINd5nW

— Rachel Cheung (@rachel_cheung1) January 27, 2020