Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ σε συντριβή ελικοπτέρου στην Καλιφόρνια, έκανε λόγο για “φρικτή είδηση”.

«Είναι μια φρικτή είδηση», έγραψε στο Twitter ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020