Φονικός σεισμός στην Τουρκία: Στους 31 οι νεκροί και 1.547 οι τραυματίες

Ο μεγάλος σεισμός στην Τουρκία το βράδυ της Παρασκευής με τα 6,8 Ρίχτερ, έχει φέρει ως τραγικό απολογισμό -μέχρι στιγμής- τους 31 νεκρούς.

Σε 31 ανέρχονται οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό της Παρασκευής, μεγέθους 6,8 βαθμών, που έπληξε την επαρχία Ελαζίγ, στην ανατολική Τουρκία, ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Κυριακής σε νεότερο απολογισμό της η τουρκική Αρχή διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Περιστατικών (AFAD).

Μέχρι στιγμής, ο καταγεγραμμένος αριθμός των τραυματιών είναι 1.547, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν να ανασύρουν θύματα κάτω από χαλάσματα. Σαραντα-πέντε άνθρωποι έχουν διασωθεί, ανάμεσά τους μια γυναίκα που ανασύρθηκε ζωντανή 17 ώρες μετά την κατάρρευση του σπιτιού της.

Σε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές κατά τις προσπάθειες διάσωσης θαμμένων στα συντρίμμια του σεισμού, καταγράφεται και η περίπτωση της Αζιζέ, μιας γυναίκας που ανασύρθηκε ζωντανή 17 ολόκληρες ώρες μετά.

LATEST — A woman named “Azize,” contacted by rescue teams through her cellphone and instructed both in Turkish and Kurdish to keep herself and others around calm, pulled out from rubble in eastern Turkey’s Elazığ 17 hours after 6.8 earthquakehttps://t.co/XKFaVlfiRR pic.twitter.com/k8NkWRbUfg

— DAILY SABAH (@DailySabah) January 25, 2020