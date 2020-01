Κοροναϊός: Χάρτης απεικονίζει την εξάπλωση της επιδημίας σε πραγματικό χρόνο

Newsroom eleftherostypos.gr

Η Κίνα επιβεβαίωσε ακόμη 15 θανάτους στην επαρχία Χουμπέι, επίκεντρο του επίκεντρο του ξεσπάσματος του νέου κοροναϊού, από τον οποίο έχουν νοσήσει περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι παγκοσμίως.

Η κινεζική εθνική επιτροπή υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι μέχρι την Παρασκευή έχει επιβεβαιώσει 1.287 περιπτώσεις ασθενών που έχουν νοσήσει από τον νέο κοροναϊό, ενώ ο απολογισμός των θανάτων από τον ιό ανέρχεται σε 41.

Στο διαδίκτυο έχει κάνει την εμφάνιση του ένας διαδραστικός χάρτης που απεικονίζει την παγκόσμια εξάπλωση της επιδημίας του κοροναϊού που ξεκίνησε στη Ουχάν της Κίνας τις προηγούμενες ημέρες. Η ιστοσελίδα δείχνει στατιστικά στοιχεία για τους θανάτους και τα επιβεβαιωμένα περιστατικά του 2019-nCoV, σε παγκόσμιο χάρτη.

Αυτός ο πίνακας κατασκευάστηκε, επειδή οι επιστήμονες που τον εμπνεύστηκαν θεωρούν ότι είναι σημαντικό για το κοινό να έχει κατανόηση της κατάστασης της εξάπλωσης της επιδημίας καθώς ξετυλίγεται, με διαυγείς πηγές στοιχείων.

Για την επιστημονική κοινότητα, αυτά τα στοιχεία θα γίνουν πιο πολύτιμα καθώς συνεχίζουν να τα συλλέγουν. Τα στατιστικά στοιχεία που απεικονίζονται συλλέγονται από τον ΠΟΥ, το Centers for Disease Control and Prevention, το National Health Commission of the People’s Republic of China, και το Dingxiangyuan, ένα social networking site για επαγγελματίες υγείας που παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για περιστατικά.