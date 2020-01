Στους 29 οι νεκροί από τον σεισμό στο Ελαζίγ στην Τουρκία – Δεκάδες οι εγκλωβισμένοι – Φόβοι για μεγαλύτερο σεισμό

Στους 29 ανέρχονται οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 6,8 βαθμών που έπληξε την Παρασκευή την ανατολική Τουρκία, μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu επικαλούμενο τις υπηρεσίες διάσωσης.

Οι διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν και να ανασύρουν επιζώντες από τα συντρίμμια ενώ οι μετασεισμοί στην περιοχή συνεχίζονται.

Σύμφωνα με την αμερικανική γεωλογική υπηρεσία USGS, γύρω στις 18.30 σήμερα (ώρα Ελλάδας) σημειώθηκε νέος ισχυρός σεισμός, μεγέθους 5,1 βαθμών, με το επίκεντρό του να εντοπίζεται σε απόσταση 8 χιλιομέτρων ανατολικά-βορειοανατολικά του Ντογκανιόλ, μια πόλη κοντά στο Ελαζίγ. Το εστιακό του βάθος ήταν 10 χιλιόμετρα.

According to the Turkish Disaster and Emergency Management Presidency(AFAD): The number of people who lost their lives in #Malatya and #Elazig has increased to 29. #deprem #depremElazig #earthquake #Turkey – @LastQuake pic.twitter.com/4KA3t2LCcy

