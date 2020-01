Newsroom eleftherostypos.gr

Μέσα σε χρόνο ρεκόρ θα είναι έτοιμο το ολοκαίνουργιο νοσοκομείο στην πόλη Ουχάν της Κίνας που θα περιθάλπει όσους μολυνθούν από το νέο κοροναϊό που έχει θέσει σε παγκόσμια εγρήγορση όλους τους φορείς υγείας ανά τον κόσμο.

Μέχρι στιγμής στην πόλη Ουχάν έχουν επιβεβαιωθεί 830 κρούσματα του ιού και 26 νεκροί. Η Ουχάν μια πόλη 11 εκατ. κατοίκων κι άλλες εννέα πόλεις στην ευρύτερη περιοχή έχουν τεθεί σε καραντίνα και οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό λένε ότι οι ασθενείς σχηματίζουν τεράστιες ουρές επί ώρες στα νοσοκομεία για να υποβληθούν σε εξετάσεις για τον φονικό κοροναϊό ή για θεραπεία. Όπως λένε δεν επαρκούν οι ειδικές στολές προστασίας κι ότι σε ορισμένους γιατρούς δόθηκαν οδηγίες να μην πάνε στη δουλειά τους για να μην κολλήσουν τον ιού.

Η κατασκευή του νέου αυτού νοσοκομείο που θα είναι προκάτ κτίσματα γύρω από ένα παραθεριστικό συγκρότημα το οποίο προοριζόταν για τους εργάτες της περιοχής και βρίσκεται στα περίχωρα της Ουχάν θα είναι έτοιμο στις 3 Φεβρουαρίου, θα διαθέτει 1.000 κλίνες και θα εκτείνεται σε 25.000 τετραγωνικά μέτρα.

Η κατασκευή ανάμενεται να τελειώσει στις έξι μέρες, ενώ τις υπόλοιπες τέσσερις θα ολοκληρωθεί με την εγκατάσταση του εξοπλισμού και των ιατρικών μηχανημάτων.

Οι εικόνες από το σημείο που εργάζονται πυρετωδώς 35 εκσκαφείς και δέκα μπουλντόζες κάνουν το γύρο του κόσμου μέσω ειδησεογραφικών πρακτορείων και διεθνών ΜΜΕ.

Σύμφωνα με αξιωματούχους η ανέγερσή του θα γίνει βάσει του μοντέλου κατασκευής του νοσοκομείου Xiaotangshan, που χτίστηκε στο Πεκίνο για την αντιμετώπιση κρουσμάτων της επιδημίας του Σοβαρού Οξέος Αναπνευστικού Συνδρόμου (SARS) τι 2003, που είχε εξαπλωθεί στην κινεζική ενδοχώρα το 2003.

Το νοσοκομείο εκείνο είχε χτιστεί τότε σε επτά ημέρες και υποδέχθηκε μέσα σε δύο μήνες το ένα έβδομο των ασθενών με SARS στην Κίνα, καταγράφοντας ένα θαύμα στα παγκόσμια ιατρικά χρονικά.

Φωτογραφία-νiral: Ετσι μοιάζει ο κοροναϊός

Η Κίνα έδωσε για πρώτη φορά στη δημοσιότητα φωτογραφία με το πώς μοιάζει ο νέος κοροναϊός.

Πιο συγκεκριμένα, η εθνική βάση παθογόνων μικροοργανισμών της χώρας έλαβε την απόφαση να δημοσιεύσει την εικόνα του νέου κορονοϊού, όπως αυτός φαίνεται σε μικροσκόπιο.

Βρετανικά ΜΜΕ: «Μολυσμένοι» κάτοικοι του Ουχάν πέφτουν σαν τις μύγες στους δρόμους

Ανατριχιαστικές εικόνες με άτομα να καταρρέουν στους δρόμους του Ουχάν της Κίνας, απ’ όπου ξεκίνησε η επιδημία του νέου κοροναϊού, δημοσιεύουν βρετανικές εφημερίδες όπως η Mirror και η Sun.

Σ’ ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Instagram διακρίνονται μέλη ιατρικού προσωπικού με στολές ΡΒΧΠ (ραδιο-βιοχημικής προστασίας) και μάσκες οξυγόνου να σπεύδουν σ’ έναν άνδρα που κείτεται σωριασμένος με το πρόσωπο στο έδαφος υπό τα βλέμματα περαστικών, καθώς η πόλη έχει τεθεί σε καραντίνα μαζί με άλλα εννιά αστικά κέντρα στην ευρύτερη περιοχή.

Μια άλλη φωτογραφία που επίσης αναρτήθηκε στο Instagram δείχνει έναν άνδρα ξαπλωμένο ανάσκελα στο πεζοδρόμιο έξω από ένα κατάστημα κι έναν γιατρό ή νοσοκόμο με στολή προστασίας να στέκεται από πάνω του. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν, σύμφωνα πάντα με τη Mirror, ότι το θύμα, που φορούσε προστατευτική μάσκα, έχασε τις αισθήσεις του κατέρρευσε ξαφνικά ενώ περίμενε σε ουρά.

Τη σκηνή παρακολούθησαν έξι άτομα. Οι βρετανικές εφημερίδες σημειώνουν, πάντως, ότι η γνησιότητα των εικόνων αυτών δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Κάτοικοι της Ουχάν κάνουν λόγο για «πόλη των ζόμπι», αναφέρει η The Sun σημειώνοντας ότι οι δρόμοι είναι σχεδόν έρημοι στην πρωτεύουσα της επαρχίας Χουμπέι κι ότι περιπολούν άνδρες με στολές προστασίας.

Πάνω από 40 εκατ. Κινέζοι βρίσκονται αποκλεισμένοι

Πάνω από 40 εκατομμύρια Κινέζοι βρίσκονται αποκλεισμένοι στις πόλεις τους σήμερα ύστερα από τα μέτρα προστασίας που ελήφθησαν για τον νέο κοροναϊό.

Συνολικά, οι τοπικές αρχές σε 13 δήμους έχουν λάβει μέτρα αποκλεισμού στην περιοχή Ουχάν, μια μητρόπολη 11 εκατ. κατοίκων στην οποία εμφανίστηκε η επιδημία τον περασμένο μήνα. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, η επιδημία έχει προσβάλει 830 ανθρώπους και έχει στοιχίσει τη ζωή σε 26.

Την ίδια ώρα, η Ιαπωνία αναβάθμισε το επίπεδο προειδοποίησης για μολυσματικές ασθένειες για την κινεζική επαρχία Χουμπέι στη βαθμίδα 3, λέγοντας στους πολίτες της να μην ταξιδεύουν εκεί λόγω του νέου κοροναϊού, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Η πόλη Ουχάν, που θεωρείται το επίκεντρο της επιδημίας, βρίσκεται στην επαρχία αυτή. Η Ιαπωνία αναβάθμισε χθες το επίπεδο προειδοποίησης για την Ουχάν στη βαθμίδα 2 από το 1, καλώντας τους πολίτες της να αποφεύγουν τις μη απαραίτητες επισκέψεις στην πόλη.

Παράλληλα, ανεστάλησαν οι πτήσεις από την Ουχάν προς τη Μόσχα, λόγω των φόβων για εξάπλωση του κοροναϊού, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.