Παγκόσμιο τρόμο και συναγερμό έχει προκαλέσει ο νέος κοροναϊός που πρωτοεμφανίστηκε στην Κίνα αλλά κρούσμα του έχουν καταγραφεί σε πολλές χώρες του πλανήτη.

Πριν ακόμα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κηρύξει παγκόσμιο συναγερμό ( σήμερα αναμένουμε την απόφαση του) έχουν ληφθεί σκληρά μέρα για την μη εξάπλωση του.

Ολόκληρες πόλεις έχουν τεθεί σε καραντίνα, αεροδρόμια και χώροι που δέονται ανθρώπους από την Κίνα είναι σε κατάσταση συναγερμού ενώ στο Χονγκ Κονγκ δύο παραθεριστικές περιοχές θα μετατραπούν σε ζώνες καραντίνας για όσους είναι ύποπτο πως έχουν προσβληθεί από τον νέο κοροναϊό.

Η απόφαση του ΠΟΥ

Σήμερα αναμένουμε την απόφαση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) αν θα κηρύξει παγκόσμιο συναγερμό για το ξέσπασμα του νέου κοροναϊού στην Κίνα.

Εάν λάβει τελικά αυτήν την απόφαση, θα είναι η έκτη φορά που κηρύσσεται διεθνής συναγερμός για επιδημία την τελευταία δεκαετία.

Οι θάνατοι από τον νέο κοροναϊό ανέρχονται μέχρι στιγμής στους 17, με περισσότερα από 634 επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Κίνα σύμφωνα με την κινεζική κρατική τηλεόραση και σε ορισμένες άλλες χώρες, όπως στις ΗΠΑ. Την ίδια ώρα το πρώτο κρούσμα του νέου κοροναϊού επιβεβαιώθηκε στην Σιγκαπούρη την Πέμπτη.

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγιέσους χαρακτήρισε κατάλληλα και πολύ σημαντικά τα μέτρα που έλαβε το Πεκίνο στην πόλη Ουχάν, όπου πρωτοεμφανίστηκε ο νέος κοροναϊός, σημειώνοντας πως αυτά θα «μειώσουν» τους κινδύνους διεθνούς εξάπλωσης του ιού.

«Τους τονίσαμε (στους Κινέζους) ότι με τη λήψη ισχυρών μέτρων, όχι μόνο θα ελέγξουν την επιδημία στη χώρα τους, αλλά θα μειώσουν επίσης τον κίνδυνο διεθνούς εξάπλωσής του», ανέφερε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ.

Οι αρχές της Ουχάν αποφάσισαν την αναστολή της λειτουργίας των δημόσιων μέσων μεταφοράς, το κλείσιμο του αεροδρομίου και των σιδηροδρομικών σταθμών για τους ταξιδιώτες που σκόπευαν να αναχωρήσουν από την πόλη, συνιστώντας παράλληλα στους κατοίκους να μην φύγουν από την πόλη χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος.

Τα δρομολόγια των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων, του μετρό, των φέριμποτ, καθώς και οι αναχωρήσεις των αεροπλάνων και των αμαξοστοιχιών αναστέλλονται από την Πέμπτη στις 10:00 το πρωί τοπική ώρα, μέχρι νεωτέρας, υπογράμμισε η ειδοποίηση που εξέδωσε το ειδικό κλιμάκιο που έχει συστήσει η τοπική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του ιού.

Το μέτρο λήφθηκε σε μια προσπάθεια «δραστικής διακοπής εξάπλωσης του ιού, για τον αποφασιστικό περιορισμό της έξαρσης και την διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των πολιτών», τονίζει η ειδοποίηση.

Το υπουργείο Μεταφορών της Κίνας ανακοίνωσε σήμερα ότι αναστέλλονται όλα τα δρομολόγια των λεωφορείων και των φέρι μπόουτ προς την πόλη Ουχάν, επίκεντρο της επιδημίας του νέου κοροναϊού. Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 617 κρούσματα του ιού αυτού στην Κίνα και 17 άνθρωποι έχουν πεθάνει, όλοι τους στην Ουχάν ή τα περίχωρά της.Τα λεωφορεία και τα φέρι μπόουτ που βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν προς την Ουχάν θα πρέπει να επιστρέψουν στο σημείο αναχώρησής τους αμέσως, τόνισε το υπουργείο Μεταφορών σε ανακοίνωσή του στον ιστότοπό του.

A traveler from #Wuhan went to see doctor in #Central , the most hustling CBD in Hong Kong. Patient’s wife & mother-in-law also have FEVER! #PrayForHongKong 😭😭 #WuhanPneumonia #coronovirus #China #wuhanvirus pic.twitter.com/8GtiyJy8zd

#BREAKING ⚠️ — another suspected #ChinaPneumonia case in #HongKong

Επίσης το υπουργείο ζήτησε από τα λεωφορεία που περνούν από την πόλη να αλλάξουν την πορεία τους για να την αποφύγουν, ενώ υπογράμμισε ότι οι επιβάτες δεν θα πρέπει να αποβιβάζονται στην Ουχάν. Η Κίνα λαμβάνει έκτακτα μέτρα για να αντιμετωπίσει την επιδημία του νέου κοροναϊού καθώς αυτός έχει αρχίσει να εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο θέτοντας ουσιαστικά σε καραντίνα από σήμερα την πόλη Ουχάν. Από τις 10:00 το πρωί τοπική ώρα (04:00 ώρα Ελλάδας) κανένα τρένο ή αεροπλάνο δεν μπορεί να αναχωρεί ή να αφικνείται στην πόλη αυτή των 11 εκατομμυρίων κατοίκων στην κεντρική Κίνα.

Όλες οι είσοδοι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ουχάν, οι αυτοκινητόδρομοι που οδηγούν στην πόλη και οι σταθμοί του μετρό έχουν κλείσει, ενώ στους δρόμους της δεν κυκλοφορούν ούτε λεωφορεία. «Οι κάτοικοι δεν θα μπορούν να φεύγουν από την Ουχάν χωρίς συγκεκριμένο λόγο», ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές αρμόδιες για την αντιμετώπιση της επιδημίας. Η απόφαση αυτή ελήφθη «προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η εξάπλωση του ιού», εξήγησαν την ώρα που η Κίνα προετοιμάζεται αύριο για την έναρξη της εορταστικής περιόδου με αφορμή το κινεζικό νέο έτος. Εξάλλου σήμερα το πρωί οι κάτοικοι δεν μπορούσαν να φύγουν από την πόλη με αυτοκίνητο, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο The Paper.

Η μάσκα θεωρείται αποτελεσματικός τρόπος πρόληψης της μόλυνσης από τον κοροναϊό, σύμφωνα με τους γιατρούς και για τον λόγο αυτό οι αρχές της Ουχάν έχουν ζητήσει από τους κατοίκους να φορούν πάντα μάσκα όταν βρίσκονται σε δημόσιους χώρους.

Προμήθειες

Ουρές σχηματίζονταν σήμερα μπροστά από τα βενζινάδικα, ενώ σε πολλά είχαν τελειώσει τα καύσιμα.Επίσης αρκετοί κάτοικοι της Ουχάν σπεύδουν να αγοράσουν προμήθειες. Τα μεγάλα σούπερ- μάρκετ είναι γεμάτα ανθρώπους που κάνουν προμήθειες, με τα ράφια με το κρέας, τα λαχανικά και τα νούντλς να έχουν ήδη αδειάσει. Αρκετοί πολίτες διαμαρτυρήθηκαν μέσω των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης για την ραγδαία αύξηση στις τιμές των λαχανικών και άλλων τροφίμων.

#WuhanCoronavirus🇨🇳

— With the WHOLE city locked down from today, people in #Wuhan start FIGHTING for #food & daily supplies in local supermarkets 😱

No wonder #CCPChina is sending out #army to guard major Train Stations & Airport!#ChinaPneumonia #ChinaVirus #Wuhan #WuhanSARS pic.twitter.com/kckctOjjA2

— @Dystopia (@Dystopia992) January 23, 2020