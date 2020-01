Ο πρίγκιπας Χάρι έφθασε σήμερα στον Καναδά για να ξεκινήσει μια νέα ζωή μαζί με την σύζυγό του Μέγκαν και τον γιο τους Άρτσι – οι οποίοι βρίσκονται ήδη εκεί από τις 10 Ιανουαρίου.

Prince Harry has arrived in Canada to join Meghan and son Archie, after agreeing a deal to step back as senior royals.

The Duke of Sussex had earlier attended the UK-Africa investment summit in London, where he met with the prime minister.

