Ο πρίγκιπας Χάρι δήλωσε χθες πως ο ίδιος εγκαταλείπει με μεγάλη λύπη τα βασιλικά του καθήκοντα μετά την συμφωνία με την βασίλισσα Ελισάβετ ότι ο ίδιος και η σύζυγος του Μέγκαν θα παραιτηθούν από τους επίσημους ρόλους τους προκειμένου να αναζητήσουν ένα ανεξάρτητο μέλλον.

“Θέλω να ακούσετε την αλήθεια από εμένα για όση από αυτή μπορώ να μιλήσω όχι ως πρίγκιπας ή ως δούκας, αλλά ως Χάρι. Είμαι το ίδιο πρόσωπο που αρκετοί από εσάς με είδατε να μεγαλώνω κατά τα τελευταία 35 χρόνια, αλλά με μια πιο ξεκάθαρη προοπτική”, δήλωσε ο Χάρι στην διάρκεια μιας ομιλίας του στο φιλανθρωπικό ίδρυμα που ίδρυσε ο ίδιος το 2006 (Sentebale charity).

“Η Βρετανία είναι το σπίτι μου και ο τόπος που αγαπώ. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ”, πρόσθεσε. “Μου προκαλεί μεγάλη λύπη που έγινε έτσι”.

