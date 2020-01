Τέλος η παραγωγή πετρελαίου στη Λιβύη – Οργάνωση ανακοίνωσε ότι κατέλαβε τα κοιτάσματα

Μια οργάνωση που αντιπροσωπεύει φυλές της νότιας Λιβύης ανακοίνωσε σήμερα πως έκλεισε τα νότια πετρελαϊκά κοιτάσματα Ελ Σαράρα και Ελ Φιλ, ουσιαστικά σταματώντας το σύνολο της πετρελαϊκής παραγωγής της Λιβύης.

Ο ηγέτης της οργάνωσης Οργή του Φεζάν, ο Μπασίρ αλ-Σέιχ, δήλωσε πως η οργάνωσή του έκλεισε τα δύο πετρελαϊκά κοιτάσματα, μόλις δύο ημέρες αφού στο ανατολικό τμήμα της χώρας είχαν κλείσει και άλλες πετρελαιοπηγές.

Την είδηση ανέφερε μέσω Twitter και ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός του Χαλίφα Χαφτάρ.

The Sharara and Elfiell oil fields have been shutdown and the Alwaffa gas pipeline has been closed by the high council of tribe leaders in southern #Libya #Fazzan pic.twitter.com/xtr9TyDUee

— M.LNA (@LNA2019M) January 19, 2020