Τραμπ για την υπόθεση καθαίρεσής του: Θα πρέπει να τελειώσει πολύ γρήγορα

Κατά όσων επιχειρούν την καθαίρεσή του, εξαιτίας της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με στόχο την υπονόμευση του Τζο Μπάνιντεν, ξιφουλκεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προέβλεψε ότι η δίκη από τη Γερουσία για την αποπομπή του θα τελειώσει «πολύ γρήγορα», καταγγέλλοντας και πάλι «ένα κυνήγι μαγισσών».

«Θα πρέπει να τελειώσει πολύ γρήγορα», τόνισε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος από το Οβάλ Γραφείο.

Δεν παρέλειψε, φυσικά, να σχολιάσει με τον δικό του τρόπο τις καταιγιστικές εξελίξεις στο Twitter με ένα… λιτό σχόλιο: «Υποβλήθηκα σε διαδικασία καθαίρεσης εξαιτίας ενός υπέροχου τηλεφωνήματος».

I JUST GOT IMPEACHED FOR MAKING A PERFECT PHONE CALL!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 16, 2020