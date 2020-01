Οργή για τις σέξι «καλόγριες» στη τηλεοπτική σειρά «The New Pope» [βίντεο]

Θύελλα διαμαρτυριών από την Καθολική Εκκλησία προκάλεσε μια σκηνή από επεισόδιο της τηλεοπτικής μίνι-σειράς του HBO «The New Pope» με πρωταγωνιστή τον Τζουντ Λο, που έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Κυριακής.

Συγκεκριμένα απεικονίζονται «καλόγριες» με νεγκλιζέ εμφάνιση να χορεύουν κάτω από έναν σταυρό που φωτίζεται με νέον.

Aswell as being intriguing and captivating TV, The New Pope is so beautiful to look at. Each scene is like a painting. Also whoever did the soundtrack is a class act 👌🏻#TheNewPope pic.twitter.com/DTMnQCUQZd

— 𝑀𝒶𝓇𝑔𝒶𝓇𝑒𝓉 𝒜𝓃𝓃 𝑅𝒾𝒸𝑒 🥀 (@BeauVelvet) January 13, 2020