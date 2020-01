Απίστευτο βίντεο: Αεροπλάνο άδειασε τα καύσιμά του πάνω από σχολεία 60 τραυματίες

Newsroom eleftherostypos.gr

Σάλο έχει προκαλέσει βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και κάνει τον γύρο του κόσμου και δείχνει αεροπλάνο να αδειάζει τα καύσιμά του πάνω από κατοικημένες περιοχές στο Λος Άντζελες.

Το αεροσκάφος αντιμετώπισε πρόβλημα στον αέρα και έπρεπε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Λος Αντζελες και έτσι χρειάστηκε να αδειάσει τις δεξαμενές καυσίμων του για λόγους ασφαλείας.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν τουλάχιστον 60 άτομα, ανάμεσά τους πολλά παιδιά ηλικίας Δημοτικού καθώς το σημείο που άδειασε τα καύσιμά του ήταν πάνω από σχολεία του Γουίτιερ.

Οι πυροσβέστες «προσπαθούν να επιβεβαιώσουν ποια ήταν η ουσία που έπεσε από το αεροπλάνο, αν και οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για οσμή καυσίμων στην περιοχή», ανέφερε στην αρχική της ανακοίνωση η πυροσβεστική υπηρεσία της κομητείας του Λος Αντζελες στο Twitter.

"Why is it so low?" Video shows a Delta plane dumping jet fuel over at least three Southern California schools as it returns to Los Angeles International Airport for an emergency landing; all injuries have been declared minor, authorities say https://t.co/3CKBmsg3Af pic.twitter.com/7pazLmP607 — CBS Evening News (@CBSEveningNews) January 14, 2020

Στο σχολείο έσπευσαν 70 πυροσβέστες και διασώστες προκειμένου να φροντίσουν τους τραυματίες.

Σε ένα από τα δημοτικά σχολεία, 20 παιδιά και 11 ενήλικες υποστήριξαν ότι τραυματίστηκαν ελαφρά. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της πυροσβεστικής δεν υπήρξε ανάγκη για εκκένωση των σχολείων και άλλων κτηρίων. Όπως δήλωσε, τα καύσιμα εξατμίστηκαν και τίποτα εύφλεκτο δεν έμεινε στον αέρα ή έφτασε στο έδαφος.

The FAA is investigating the Delta fuel dumping incident because there are special procedures for dumping fuel over a major city; if an emergency arises, pilots should try to dump the fuel as far away from populated areas as possible, according to the FAA https://t.co/GRJHt5QPoV pic.twitter.com/kF9Vq845t4 — CBS Evening News (@CBSEveningNews) January 15, 2020

Αργότερα, η Delta επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος άδειασε τα καύσιμά τους για να μειώσει το βάρος κατά την προσγείωση. Ομως, είναι άγνωστο γιατί οι πιλότοι άδειασαν τα καύσιμα πάνω από κατοικημένη περιοχή, καθώς είναι υποχρεωμένοι να τα αδειάζουν μόνο σε προκαθορισμένα σημεία, όπου δεν κινδυνεύουν άνθρωποι και σε μεγαλύτερα ύψη, ώστε τα καύσιμα να εξατμιστούν, πριν φτάσουν στο έδαφος.

DEVELOPING: At least 17 children and nine adults are being assessed by paramedics in Los Angeles after a plane returning to LAX dumped jet fuel on an elementary school playground, authorities say https://t.co/7QXByjVa2C pic.twitter.com/Ln6BCV8yKI — CBS Evening News (@CBSEveningNews) January 14, 2020

Σε ποιες περιπτώσεις τα αεροσκάφη εκκενώνουν τις δεξαμενές καυσίμων

Ο David Soucie, αναλυτής ασφάλειας της αεροπορίας, δήλωσε στο CNNi ότι υπάρχει «μέγιστο βάρος απογείωσης και προσγείωσης για ένα αεροσκάφος, οπότε εάν ένα αεροπλάνο με γεμάτες τις δεξαμενές καυσίμων πρόκειται να προσγειωθεί, πρέπει να απορρίψει το καύσιμο για να αποφύγει μία ενδεχόμενη συντριβή».

Στη συνέχεια, συμπληρώνει ότι υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες για τη ρίψη καυσίμων: «Οι οδηγίες προβλέπουν ότι για να αδειάσει ένα αεροσκάφος θα πρέπει να είναι πάνω από μη κατοικημένες περιοχές και συνήθως σε μεγάλα υψόμετρα, έτσι ώστε το καύσιμο να εξαπλώνεται και να διασκορπίζεται πριν καν φτάσει στο έδαφος».