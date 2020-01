Το Ιράν παραδέχθηκε ότι κατέρριψε «κατά λάθος» το ουκρανικό Boeing που στοίχισε τη ζωή σε 176 άτομα

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο στρατός του Ιράν κατέρριψε «από λάθος» το Boeing 737 της Ukraine International Airlines, όπως ανακοινώθηκε επίσημα.

Tο Boeing 737 συνετρίβη την Τετάρτη λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Τεχεράνης, μετέδωσε σήμερα η ιρανική κρατική τηλεόραση. Από την συντριβή του έχασαν την ζωή τους 176 άνθρωποι.

Στην ανακοίνωση του στρατού επισημαίνεται ότι η κατάρριψη του Boeing οφείλεται «σε ανθρώπινο λάθος», καθώς το αεροσκάφος πετούσε κοντά σε μία ευαίσθητη στρατιωτική περιοχή και θεωρήθηκε «εχθρικό αεροσκάφος».

«Οι υπεύθυνοι για το συμβάν θα λογοδοτήσουν», τόνιζε η ανακοίνωση.

Η κατάρριψη του Boeing 737 των Ukraine International Airlines από τον στρατό του Ιράν την Τετάρτη είναι «μια μεγάλη τραγωδία και ένα ασυγχώρητο λάθος», έγραψε ο Ιρανός πρόεδρος Χασάν Ροχανί στο Twitter, ενώ πρόσθεσε ότι η χώρα του «λυπάται βαθιά για το συμβάν».

The Islamic Republic of Iran deeply regrets this disastrous mistake. My thoughts and prayers go to all the mourning families. I offer my sincerest condolences. https://t.co/4dkePxupzm — Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 11, 2020

«Η Ισλαμική Δημοκρατία λυπάται βαθιά για αυτό το καταστροφικό λάθος», τόνισε ο Ροχανί. «Οι σκέψεις μου και οι προσευχές μου είναι με τις οικογένειες που θρηνούν. Τους στέλνω τα πιο ειλικρινά μου συλλυπητήρια», πρόσθεσε.

Σε ξεχωριστή του ανάρτηση ο Ιρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η έρευνα για τις συνθήκες της κατάρριψης του ουκρανικού αεροσκάφους θα συνεχιστεί.

Armed Forces’ internal investigation has concluded that regrettably missiles fired due to human error caused the horrific crash of the Ukrainian plane & death of 176 innocent people.

Investigations continue to identify & prosecute this great tragedy & unforgivable mistake. #PS752 — Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 11, 2020

Από την πλευρά του ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ δήλωσε ότι η συντριβή του Boeing οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος το οποίο έγινε «σε μια περίοδο κρίσης που προκλήθηκε από τον τυχοδιωκτισμό των ΗΠΑ». Από τη συντριβή του Boeing έχασαν τη ζωή τους και οι 176 επιβάτες, στην πλειοψηφία τους Ιρανοί.

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces: Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

💔 — Javad Zarif (@JZarif) January 11, 2020

Το βίντεο της κατάρριψης του Boeing

Η αμερικανική εφημερίδα New York Times δημοσίευσε βίντεο-ντοκουμέντο στο οποίο φαίνεται πύραυλος να χτυπά το Boeing των ουκρανικών αερογραμμών στον αέρα, πριν εκείνο συντριβεί στο έδαφος πάνω από το Ιράν.



Μια έκρηξη φαίνεται να λαμβάνει χώρα στον αέρα, όταν ο πύραυλος χτυπά το αεροσκάφος, το οποίο ωστόσο δεν εκρήγνυται. Το ουκρανικό αεροσκάφος συνεχίζει την πτήση για μερικά ακόμη λεπτά, όπως αναφέρει το δημοσίευμα των New York Times, επιχειρώντας να επιστρέψει στο αεροδρόμια της Τεχεράνης, στο Ιράν.

Το Αμερικανικό Πεντάγωνο εξ’ αρχής υποστήριξε πως το μοιραίο Boeing καταρρίφθηκε «μάλλον κατά λάθος» από Ιρανικό αντιαεροπορικό πύραυλο, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για πτώση από σφάλμα και ότι έχει ένα «φοβερό αίσθημα» σε σχέση με την αεροπορική τραγωδία.

Βρετανία: Υπάρχουν αποδείξεις για την κατάρριψη του Boeing στο Ιράν

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον τόνισε χθες πως υπάρχει ένα σύνολο αποδείξεων ότι το ουκρανικό αεροσκάφος που συνετρίβη στο Ιράν καταρρίφθηκε από ένα πύραυλο εδάφους-αέρος, που μπορεί να εκτοξεύτηκε ακούσια.

Απηχώντας την εκτίμηση των ΗΠΑ και του Καναδά, ο Τζόνσον κάλεσε για μια πλήρη και διαφανή έρευνα για τη συντριβή του Boeing 737, στην οποία σκοτώθηκαν και οι 176 επιβαίνοντες, ανάμεσά τους τέσσερις Βρετανοί.

«Υπάρχει πλέον ένα σύνολο πληροφοριών σύμφωνα με τις οποίες το αεροσκάφος καταρρίφθηκε από ιρανικό πύραυλο εδάφους-αέρος. Αυτό ίσως να έγινε χωρίς πρόθεση», ανέφερε ο Τζόνσον σε ανακοίνωσή του. «Το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να καλεί όλες τις πλευρές να αποκλιμακώσουν επειγόντως τις εντάσεις στην περιοχή», συμπλήρωσε.

Ο Τριντό το είπε από την Πέμπτη: «Το ουκρανικό Boeing μάλλον καταρρίφθηκε από πύραυλο»

Επίσης, ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό από την Πέμπτη δήλωσε ότι πολλές υπηρεσίες πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης και της καναδικής, εκτιμούν ότι το ουκρανικό Boeing 737 που συνετρίβη την Τετάρτη αμέσως μετά την απογείωσή του από το διεθνές αεροδρόμιο της Τεχεράνης, καταρρίφθηκε από ιρανικό πύραυλο εδάφους-αέρος.

«Έχουμε πληροφορίες από πολλές πηγές, κυρίως από τους συμμάχους μας και τις δικές μας υπηρεσίες» που «αφήνουν να εννοηθεί ότι το αεροπλάνο καταρρίφθηκε από ιρανικό πύραυλο εδάφους-αέρος. Μάλλον δεν έγινε σκόπιμα», τόνισε ο Τριντό, προσθέτοντας ότι οι διεθνείς εταίροι πρέπει να συμμετέχουν στην έρευνα.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει διεξοδική και αξιόπιστη έρευνα», σημείωσε, λέγοντας πως οι ιρανικές Αρχές έχουν υπονοήσει ότι θέλουν να κρατήσουν τα μαύρα κουτιά του αεροπλάνου στη χώρα τους.