Στις φλόγες η Αυστραλία: Σοκαριστικές εικόνες από δορυφόρο – Στους 27 οι νεκροί

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που έρχονται καθημερινά από την Αυστραλία, όπου τα πύρινα μέτωπα εξακολουθούν να μετατρέπουν σε στάχτη τεράστιες εκτάσεις.

Από χθες πυροσβέστες, σε διάφορες περιοχές της Αυστραλίας, έχουν ξεκινήσει επιχειρήσεις εκκένωσης, καλώντας τους πολίτες να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους. Σύμφωνα με τον Guardian, από τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος) της Παρασκευής άρχισαν να γίνονται εκκλήσεις για εκκένωση και σε άλλες περιοχές στη βορειανατολική Βικτώρια και στο East Gippland.

Οι Αρχές της Αυστραλίας προειδοποιούν τους κατοίκους των εν λόγω περιοχών ότι σήμερα αναμένεται ενίσχυση των ανέμων και πως η εκκένωση πρέπει να γίνει πριν από τις 19:50 (τοπική ώρα). «Αν η εκκένωση γίνει πιο μετά, τότε θα απειληθούν ζωές» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Australia ordered another evacuation because of “extreme fire danger” from high heat and winds. Many people have been evacuated several times because of the fires, which:

▪️ have killed 27 people

▪️ burned 2,000+ homes

▪️ Could go on for months unless there is rain pic.twitter.com/L9qQfQT1jO — AJ+ (@ajplus) January 9, 2020

Νέες δορυφορικές εικόνες από τις πυρκαγιές στην Αυστραλία

Στις πυρκαγιές στην Αυστραλία -και στους καπνούς που έχουν γίνει ορατοί σε Χιλή και Αργεντινή- έχουν στραμμένα τα «μάτια» τους δεκάδες δορυφόροι διαστημικών και μετεωρολογικών υπηρεσιών. Η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA) έδωσε χθες στη δημοσιότητα μια εικόνα υψηλής ανάλυσης από τους δορυφόρους της αποστολής Sentinel-2. Η διαφορά της συγκεκριμένης φωτογραφίας, που ελήφθη στις 31 Δεκεμβρίου, είναι ότι διακρίνονται ξεκάθαρα ο καπνός, οι φλόγες και οι καμένες εκτάσεις στην Αυστραλία.

Η φωτογραφία από τις ανατολικές ακτές της Αυστραλίας, σύμφωνα με την ESA, απεικονίζει μια έκταση πλάτους 50 χιλιομέτρων και μήκους 100 χιλιομέτρων:

«Χτενίζουν» την Αυστραλία οι δορυφόροι

Εικόνες από τις πυρκαγιές στην Αυστραλία έστειλαν και οι δορυφόροι LandSat 7 και 8. Στις παρακάτω εικόνες διακρίνονται οι πυρκαγιές των τελευταίων 8 ημερών στη Νήσο Καγκουρό της Αυστραλίας:

These recent #Landsat 7 and 8 images show the spread of #bushfires across Kangaroo Island over the last 8 days. #KangarooIsland #AustraliaFires #AustraliaBushFires pic.twitter.com/WqWVW6hqgC — USGS Landsat Program (@USGSLandsat) January 9, 2020

Μια ακόμη εικόνα από την ίδια περιοχή της Αυστραλίας, από τους LandSat 8 και Sentinel 3:

#KangarooIsland #BushfireCrisis #SouthAustralia

The images acquired today by #Landsat8 show multiple and intense #bushfires while the #Sentinel3 🇪🇺🛰️image (in the tweet below) gives an overview of the worrying situation (also see local in situ images below) pic.twitter.com/Jr18u8nqS0 — Copernicus EMS (@CopernicusEMS) January 9, 2020

Πέρα από τη Νέα Νότια Ουαλία, όπου μαίνονται τα κυρίως μέτωπα, πυρκαγιές κατακαίνε εκτάσεις και στη Δυτική Αυστραλία:

While the east coast of #Australia 🇦🇺 is cloudy and there is no #Sentinel2 🇪🇺🛰 acquisitions over eastern #NSW, we turn to #WA where large & intense #bushfires are also taking place pic.twitter.com/j3bYwWVJ5O — Copernicus EMS (@CopernicusEMS) January 9, 2020