Brexit: Εγκρίθηκε από τη Βουλή των Κοινοτήτων το νομοσχέδιο – Eκτός Ευρώπης στις 31 Ιανουαρίου

Σε μια ιστορική ψηφοφορία, μετά από τρεισήμισι χρόνια κρίσης, οι Βρετανοί βουλευτές έδωσαν απόψε την τελική έγκρισή τους στο νομοσχέδιο που θα επιτρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου.

Η Βουλή των Κοινοτήτων, που ελέγχεται από τους Συντηρητικούς του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, ενέκρινε με 330 ψήφους υπέρ έναντι 231 κατά το Νομοσχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συμφωνία Αποχώρησης), με το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία στην οποία κατέληξαν πέρσι Λονδίνο και Βρυξέλλες.

"The ayes to the right 330, the noes to the left 231"

MPs vote to pass the Withdrawal Agreement Bill on its final reading in the House of Commons

The bill, which will implement the UK government's Brexit deal, will now move to the Lordshttps://t.co/aQXZn9q6PL pic.twitter.com/SRCh4MT8PY

