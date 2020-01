Αεροπορική τραγωδία στο Ιράν: Αναζητούνται τα αίτια της πτώσης που σκότωσε 176 άτομα

Δεδομένης της εμπειρίας του πληρώματος, είναι απίθανο το αεροπορικό δυστύχημα στο Ιράν να ήταν αποτέλεσμα λάθους.

Αυτό δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Ukraine International Airlines, Ihor Sosnovsky, μιλώντας για το αεροπορικό δυστύχημα. «Το αεροδρόμιο της Τεχεράνης δεν είναι περίπλοκο, δύσκολο και εδώ και αρκετά χρόνια η ουκρανική αεροπορική εταιρεία το χρησιμοποιεί για την εκπαίδευση πιλότων της σε αεροσκάφη Boeing 737 με σκοπό την αξιολόγηση της επάρκειας και της ικανότητάς τους να ενεργούν σε επείγουσες περιπτώσεις. Σύμφωνα με τα αρχεία μας, το αεροσκάφος ανήλθε στα 2.400 μέτρα. Δεδομένης της εμπειρίας του πληρώματος, η πιθανότητα σφάλματος είναι ελάχιστη. Δεν θεωρούμε ότι υπάρχει πιθανότητα να υπήρξε λάθος», επισημαίνει ο αντιπρόεδρος της εταιρείας.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους δεν εξέπεμψαν σήμα κινδύνου ούτε ζήτησαν βοήθεια από τα οικεία αεροδρόμια ή τις ιρανικές Αρχές. Η ΥΠΑ του Ιράν επισημαίνει στην αναφορά της ότι το μοιραίο αεροσκάφος προσπαθούσε να επιστρέψει εσπευσμένα στο αεροδρόμιο, αμέσως μετά την απογείωσή του.

«Οι ερευνητές τόνισαν ότι το αεροσκάφος ήταν τυλιγμένο στις φλόγες προτού καταπέσει στο έδαφος. Επιπλέον παρατήρησαν ότι κατά την πτώση του αεροσκάφους προκλήθηκε μια τεράστια έκρηξη, πιθανότατα επειδή το αεροσκάφος ήταν γεμάτο με καύσιμα, ώστε να ταξιδέψει προς το Κίεβο» σημειώνει το Associated Press.

Το αεροπλάνο απογειώθηκε, το πρωί της Τετάρτης, από το αεροδρόμιο της Τεχεράνης και λίγα λεπτά μετά κατέπεσε. Σε βίντεο, που φέρεται να καταγράφει την πτώση, φαίνεται μια φλεγόμενη μπάλα να πέφτει προς το έδαφος. Διασώστες έφτασαν άμεσα στο σημείο και ενημέρωσαν πως το αεροσκάφος είχε πάρει φωτιά. Από το αεροπορικό δυστύχημα σκοτώθηκαν και οι 176 επιβαίνοντες.

Το αεροσκάφος φάνηκε για τελευταία φορά στο ραντάρ όταν πετούσε στα 2.415,54 μέτρα. Όπως μετέδωσε το ιρανικό κρατικό δίκτυο IRIB, το αεροσκάφος συνετρίβη χωρίς να εκπέμψει σήμα κινδύνου.

#BREAKING #Ukrainian Boeing 737 plane carrying 180 people crashes near Tehran airport moments after take-off. First movie from this crash. pic.twitter.com/5s2buYv7Vj

— Omid Basir (@iranirannews) January 8, 2020