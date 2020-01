Αγνωστα παραμένουν τα αίτια της αεροπορικής τραγωδίας με τους 176 νεκρούς στο Ιράν, με τη συντριβή του Boeing 737-800 της Ukrainian International Airlines.

H πρεσβεία της Ουκρανίας στο Ιράν σε ανακοίνωσή της δεν έκανε καμία αναφορά σε μηχανική βλάβη ως πιθανή αιτία της συντριβής: «κάθε σχόλιο που έχει προηγηθεί για την αιτία της συντριβής δεν είναι επίσημη εκδοχή» δημιουργεί ερωτήματα. Πάντως, νωρίτερα σήμερα η ουκρανική πρεσβεία στο Ιράν ανέφερε ως αιτία του δυστυχήματος τεχνικό πρόβλημα, διευκρινίζοντας ότι «προς το παρόν αποκλείεται το ενδεχόμενο τρομοκρατικής επίθεσης».

Ένας ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι τα μαύρα κουτιά είναι κατεστραμμένα, αλλά θεωρείται ότι τα δεδομένα τους θα μπορούν μολαταύτα να ανακτηθούν, ενώ η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να τα παραδώσει στους Αμερικανούς.

Ενα βίντεο δείχνει την στιγμή της συντριβής του αεροπλάνου:

Επίσης άλλα δύο βίντεο κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες από το μέρος της τραγωδίας. Το πρώτο βίντεο δείχνει τα συντρίμμια του αεροπλάνου που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες. Μια εικόνα αποκάλυψης. Το δεύτερο βίντεο δείχνει τα σωστικά συνεργεία να προσπαθούν να περισυλλέξουν τις σορούς των επιβατών.

Attention GRAPHIC footage: shows corpses of the deceased passengers. 147 of total 176 people who have lost their lives in this accident are #Iranian nationals. 👇 pic.twitter.com/kMYeh4QQWH

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 8, 2020