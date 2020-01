Τραμπ για ιρανική επίθεση: Όλα καλά

Να υποβαθμίσει τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στο Ιράκ προσπάθησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Όλα καλά! Οι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από το Ιράν σε δύο στρατιωτικές βάσεις που βρίσκονται στο Ιράκ. Τώρα γίνεται αξιολόγηση των ζημιών και των θυμάτων. Μέχρι εδώ καλά! Έχουμε μακράν ο πιο ισχυρό και καλά εξοπλισμένο στρατό οπουδήποτε στον κόσμο! Θα κάνω μια δήλωση αύριο το πρωί» έγραψε στο Twitter.

Αμερικανική πηγή είχε αναφέρει ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν θύματα από τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι Φρουροί της Επανάστασης με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον βάσεων στο Ιράκ όπου σταθμεύουν Αμερικανοί στρατιώτες.

Από την πλευρά της η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι 80 «Αμερικανοί τρομοκράτες» σκοτώθηκαν και αμερικανικά ελικόπτερα και στρατιωτικός εξοπλισμός υπέστησαν ζημιές.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.

