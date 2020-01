Ξεκίνησε στο Κερμάν η ταφή του δολοφονηθέντος υποστρατήγου Κασέμ Σουλεϊμανί, μετά την τραγωδία που σημειώθηκε νωρίτερα, με 50 νεκρούς και 213 τραυματίες, με αποτέλεσμα ολιγόωρη καθυστέρηση.

«Πριν από λίγα λεπτά η σορός του μεταφέρθηκε στο τμήμα ταφής των μαρτύρων στο κοιμητήριο του Κερμάν» μεταδίδει το πρακτορείο IRNA, επισημαίνοντας ότι ξεκίνησε η τελετή.

Νωρίτερα, οι αρχές του Ιράν προχώρησαν στην αναβολή της ταφής του υποστρατήγου Κασέμ Σουλεϊμανί .

Οι ιρανικές αρχές επικαλέστηκαν ως αιτία της αναβολής τον όγκο του πλήθους που συνέρρευσε στο Κερμάν, μετατρέποντας την ταφή του στρατηγού σε διαδήλωση. Η εξόντωσή του από τις ΗΠΑ με εντολή Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι ένωσε το Ιράν, ανεξάρτητα από τις πολιτικές διαιρέσεις.

Ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε από τους 40 στους 50. «Σήμερα λόγω του συνωστισμού του πλήθους συμπολίτες μας τραυματίστηκαν και άλλοι έχασαν τη ζωή τους», ανακοίνωσε στην κρατική τηλεόραση ο Πιρ Χοσέιν Κουλιβάντ.

Another video from Solleimani's funeral stampede, #Kerman #Iran Sources claiming the death toll rises to 35. pic.twitter.com/Vrs6W947KA

Η διαδικασία «εκδίωξης των ΗΠΑ από την περιοχή έχει ξεκινήσει», δήλωσε απευθυνόμενος στο πλήθος ο στρατηγός Χοσεΐν Σαλαμί, διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης.

«Η θέλησή μας είναι δεδομένη. Λέμε επίσης στους εχθρούς μας ότι θα πάρουμε εκδίκηση και (αν μας πλήξουν ξανά), θα βάλουμε φωτιά σε αυτά που αγαπούν», πρόσθεσε. «Και οι ίδιοι γνωρίζουν καλά σε ποια μέρη αναφέρομαι».

#UPDATE A stampede broke out on Tuesday at the funeral of top Iranian general Qasem #Soleimani, killed in a US drone strike, leaving more than 30 people dead as huge crowds of mourners packed his hometown https://t.co/ZehdnSLKLX #Kerman pic.twitter.com/TBIebC0wJk

— AFP news agency (@AFP) January 7, 2020