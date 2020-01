Τραγωδία στην κηδεία Σουλεϊμανί: Ποδοπατήθηκαν διαδηλωτές – Δεκάδες νεκροί και τραυματίες [σκληρές εικόνες]

Άγνωστος αριθμός ανθρώπων ποδοπατήθηκαν κατά τη διάρκεια της ταφής του υποστράτηγου Κασέμ Σουλεϊμανί στο Ιράν, με τις πρώτες πληροφορίες της κρατικής τηλεόρασης να κάνουν λόγο για νεκρούς και τραυματίες -χωρίς να διευκρινίζεται ο αριθμός τους.

Η τραγωδία σημειώθηκε στη γενέτειρα του Σουλεϊμανί, την πόλη Κερμάν στο νοτιοανατολικό Ιράν, όπου πραγματοποιείται σήμερα η ταφή του.

Another video from Solleimani’s funeral stampede, #Kerman #Iran

Sources claiming the death toll rises to 35. pic.twitter.com/Vrs6W947KA

