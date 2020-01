Ραγδαίες εξελίξεις: Ο συνασπισμός υπό τις ΗΠΑ αποχωρεί από το Ιράκ μετέδωσε το Reuters

Ο επικεφαλής των αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράκ ενημέρωσε την κυβέρνηση της Βαγδάτης ότι ο συνασπισμός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ θα αποχωρήσει από τη χώρα, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

​«Σεβόμαστε την κυρίαρχη απόφαση σας να διατάξετε την αναχώρησή μας», αναφέρει σχετική επιστολή. Το Reuters με τη σειρά του ανακοίνωσε πως η επιστολή είναι αυθεντική και δόθηκε από στέλεχος του ιρακινού στρατού.

#Breaking : US military tells Iraqi Joint operations command that they are preparing to move out. pic.twitter.com/yqoFiEIHBD

U.S.-led coalition tells Iraqi military it will withdraw from Iraq out of respect for the nation’s sovereignty pic.twitter.com/SaQJgbaGgD

