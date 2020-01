Μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι θα εμπλουτίζει ουράνιο χωρίς να τηρεί κανέναν περιορισμό, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σήμερα ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

«Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο» έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος το 2018 απέσυρε τις ΗΠΑ από τη διεθνή συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2020